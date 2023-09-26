Bir Avuç Leblebi Meğer Nelere Kadirmiş! Leblebinin Faydaları

Leblebi, mide sağlığını olumlu yönde etkileyen bir özelliğe sahiptir, özellikle beyaz leblebi. Mide asidini dengeleyerek mide rahatsızlıklarını hafifletebilir. Yanma, ekşime ve hazımsızlık gibi sorunlarla başa çıkmak için bir avuç leblebi tüketmek faydalı olabilir. Ayrıca, reflü, gastrit ve ülser gibi mide sorunlarını da önleyebilir.