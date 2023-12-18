Bitki Çaylarını Kaynatalım mı? Yoksa Demleyelim mi? Hastalıkların Kol Gezdiği Bu Dönemde Bitki Çayları Nasıl Tüketilmeli?
Neredeyse herkesin hasta olduğu ve hastalıkların iyice arttığı bu dönemde bitki çaylarını nasıl tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bitki çaylarını kaynatalım mı? Demleyelim mi? ikilemine son! İşte bitki çaylarının doğru tüketimi…
Editör: Selime Albayrak
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Tarçın Kabuğu Çayı
Metabolizmayı güçlendirmede oldukça başarılı olan tarçın kabuğu çayı, soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarından vücudu korur. Tarçın çayının doğru kullanım şekli ise; kaynatma (dkoksiyon) yöntemidir.
Taze Zencefil Çayı
Bağışıklığı güçlendiren, mide bulantısına iyi gelen, sindirim sistemini destekleyen ve ağrı kesici özelliğe sahip olan taze zencefil çayının doğru kullanımı; kaynatma (dekoksiyon) yöntemidir.
Taze Zerdeçal Çayı
Bağışıklığı güçlendiren, sindirim sistemini ve kalp sağlığını destekleyen taze zerdeçal çayının doğru kullanımı; kaynatma (dekoksiyon) yöntemidir.
Nane Çayı
Genelde mide rahatsızlıklarına on numara fayda sağlayan nane çayının doğru kullanımı; demleme (infüzyon) yöntemidir.