Bitki Çaylarını Kaynatalım mı? Yoksa Demleyelim mi? Hastalıkların Kol Gezdiği Bu Dönemde Bitki Çayları Nasıl Tüketilmeli?

Neredeyse herkesin hasta olduğu ve hastalıkların iyice arttığı bu dönemde bitki çaylarını nasıl tüketmeniz gerektiğini biliyor musunuz? Bitki çaylarını kaynatalım mı? Demleyelim mi? ikilemine son! İşte bitki çaylarının doğru tüketimi…

# bitki çaylarının doğru kullanımı # bitki çayı
Editör: Selime Albayrak
Son Güncelleme:
Bitki Çaylarını Kaynatalım mı? Yoksa Demleyelim mi? Hastalıkların Kol Gezdiği Bu Dönemde Bitki Çayları Nasıl Tüketilmeli? - Resim: 1

Tarçın Kabuğu Çayı

Metabolizmayı güçlendirmede oldukça başarılı olan tarçın kabuğu çayı, soğuk algınlığı ve enfeksiyon hastalıklarından vücudu korur. Tarçın çayının doğru kullanım şekli ise; kaynatma (dkoksiyon) yöntemidir.

1 8
Bitki Çaylarını Kaynatalım mı? Yoksa Demleyelim mi? Hastalıkların Kol Gezdiği Bu Dönemde Bitki Çayları Nasıl Tüketilmeli? - Resim: 2

Taze Zencefil Çayı

Bağışıklığı güçlendiren, mide bulantısına iyi gelen, sindirim sistemini destekleyen ve ağrı kesici özelliğe sahip olan taze zencefil çayının doğru kullanımı; kaynatma (dekoksiyon) yöntemidir.

2 8
Bitki Çaylarını Kaynatalım mı? Yoksa Demleyelim mi? Hastalıkların Kol Gezdiği Bu Dönemde Bitki Çayları Nasıl Tüketilmeli? - Resim: 3

Taze Zerdeçal Çayı

Bağışıklığı güçlendiren, sindirim sistemini ve kalp sağlığını destekleyen taze zerdeçal çayının doğru kullanımı; kaynatma (dekoksiyon) yöntemidir.

 

3 8
Bitki Çaylarını Kaynatalım mı? Yoksa Demleyelim mi? Hastalıkların Kol Gezdiği Bu Dönemde Bitki Çayları Nasıl Tüketilmeli? - Resim: 4

Nane Çayı

Genelde mide rahatsızlıklarına on numara fayda sağlayan nane çayının doğru kullanımı; demleme (infüzyon) yöntemidir.

4 8