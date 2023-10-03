Bomba Etkisi! Lavaboya Aynı Anda Soda Tozu ve Kola Dökerseniz
Temizlikte en sık kullanılan soda tozunu bir de bu yöntemle deneyin. Özellikle tıkanan lavabolarda kullanılan bu yöntem bomba etkisine neden olur. Çoğu kişinin denemeye cesaret edemediği soda tozu ve kola ikisinin temizlikteki etkileri...
Soda tozu içeriğinde yüksek oranda potasyum barındıran bir maddedir. Adeta asidik özellikler barındıran soda tozu kola gibi gazlı bir asidikle bir araya gelince ortaya çıkan her türlü sorunu çözebilir. Sizler için bu ikilinin kullanılması gerektiği alanları araştırdık. İşte en sık Almanların kullandığı soda tozu kola ikilisinin temizlikteki yerleri...
Soda Tozu ve Kolayı Aynı Anda Lavaboya Dökerseniz...
Lavabolarda çok sık tıkanmalar meydana gelir. Bunun nedeni ise sürekli ıslanması ve besin atıklarının kaçması nedeniyle yaşanır. Rutubet küfle birleşince adeta tehlikeli bir yer haline gelir.
Çözmek için sirke limon tozu gibi yöntemlerle sizlere ek bir formül daha vereceğiz. Soda Tozu ve Kola aynı anda döktüğünüzde lavabo da bir tıkanma kabarma meydana gelir.
Kabaran köpükler bir süre sonra azalır. Boru anında açılır. Çünkü asidik bakımından zengin olan bu iki madde bir araya geldiklerinde adeta kimyasal bir temizleme malzemesine dönüşürler. Bunlardan en sık olanı ise lekeler.