Bu çayı içenler şifasını görünce şok oluyor! Taze kekiğin inanılmaz faydaları... Kekik çayı neye yarıyor?
Kekik yemekleri süsleyen hoş kokusuyla mest eden bir baharat. Ancak çay olarak da demlenebilen taze kekiğin faydaları duyanları şok ediyor. Özellikle kış aylarında kekik çayı tüketilmeli. Peki kekik çayının faydaları neler?
Kekik şifalı bitkiler açısından önemli bir yer tutmaktadır. Kendine özgü taze bir kokuya ve lezzetli bir tada sahip olan kekik çayının faydaları saymakla bitmiyor.
Tıbbın Babası olarak bilinen Hipokrat, kekik bitkisinin solunum problemleri gibi bazı hastalıkların tedavisinde kullanılmasını tavsiye etmiştir. Kekik birçok tıbbi amaçla ve bitki olarak kullanılmıştır. Kekik, insanlara sağlık açısından pek çok fayda sağlayan timol adı verilen bileşiği içermesiyle öne çıkıyor.
SİNDİRİMİ ÇALIŞTIRIYOR!
Kekik çayının sindirim sistemine birçok faydası vardır: Hazımsızlığı tedavi etmeye, şişkinlik ve sıkışmış gazlardan kurtulmaya bağırsak hareketini iyileştirmeye yardımcı olur. Kekik çayı ayrıca mide rahatsızlığı, mide bulantısı, kabızlık veya kramp durumları için de mükemmel bir çözümdür.
KRONİK HASTALIKLARLA SAVAŞIYOR!
Kekik çayı birçok antioksidan içerir ve bu antioksidanlar vücutta zararlı serbest radikallerin birikmesini ortadan kaldırmak için çalışır. Serbest radikallerin vücutta birikmesi kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli kronik hastalıkların riskini artırır .
Ayrıca vertigo, multipl skleroz, kulak çınlaması, hepatit ve zona gibi birçok hastalığın önlenmesine veya hafifletilmesine de yardımcı olur.