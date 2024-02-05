Bu çayı içenler şifasını görünce şok oluyor! Taze kekiğin inanılmaz faydaları... Kekik çayı neye yarıyor?

KRONİK HASTALIKLARLA SAVAŞIYOR!

Kekik çayı birçok antioksidan içerir ve bu antioksidanlar vücutta zararlı serbest radikallerin birikmesini ortadan kaldırmak için çalışır. Serbest radikallerin vücutta birikmesi kalp hastalığı, diyabet ve kanser gibi çeşitli kronik hastalıkların riskini artırır .

Ayrıca vertigo, multipl skleroz, kulak çınlaması, hepatit ve zona gibi birçok hastalığın önlenmesine veya hafifletilmesine de yardımcı olur.