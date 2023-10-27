Bu Yöntemle Sarımsaklarınız Asla Bozulmayacak! En İyi Sarımsak Saklama Yöntemi!

Sarımsak; yemeklerde, mezelerde, salatalarda, soslarda ve daha birçok alanda kullanılan bir besindir. Doğal antibiyotik olarak adlandırılan ve pek çok hastalığa şifa olan sarımsak girdiği her yemeğe ayrı lezzet katıyor. Mükemmel lezzetinin yanı sıra vücuttaki enfeksiyonları durdurma, vücuttaki mikropları kırma, kas ağrılarını en aza indirme, hafızayı güçlendirme ve bağışıklık sistemini düzenleme gibi birçok alanda kendisini gösterir.

Sarımsaklar Neden Bozulur?

Sarımsak ısı değişiminden etkilenen bir yapıya sahiptir. Aynı zamanda bu ısı değişimi, güneşe maruz kalma gibi durumlarda sarımsaklar filizlenebilir. Filizlenen sarımsakların ömrü ise kısalır. Sarımsakların hava alması da sarımsaklarınızın bozulmasına sebebiyet verebilir. Sarımsaklar nemli ortamlarda saklandığında daha çok bozulmaya müsait kıvama gelirler. Sarımsakları doğrudan güneş ışığına maruz bırakmak da doğru değildir. Sarımsaklar zamanla çürüyebilir bunun için çok iyi bir şekilde saklamak gerekir.

Sarımsak Saklama Yöntemleri Nelerdir?

Sarımsaklarınızı örgü yaparak saklayabilirsiniz. Sarımsaklarınızın filizlenmesini önlemek ve ömrünü uzatmak için sarımsaklarını saplarıyla birlikte örebilirsiniz.

Sarımsaklarınızı kavanozlarda da saklayabilirsiniz. Soyduğunuz sarımsakları bir kavanoza koyun ve ağzına kadar zeytinyağı koyun. Böylece sarımsaklarınızın ömrü uzayacak ve daha kolay bir şekilde sarımsaklarınızı tüketeceksiniz.

Sarımsaklarınızı rendeleyerek de saklayabilirsiniz. Hem bu şekilde sarımsaklarınızı çok daha kolay saklayabilir hem de çok kolay tüketebilirsiniz. Rendelediğiniz sarımsaklara biraz tuz ve biraz yağ ekleyerek saklama kabında saklayabilirsiniz.

Sarımsakları aynı zamanda dondurucuya atarak da saklayabilirsiniz. Soyduğunuz sarımsakları buzdolabı poşetine koyarak buzlukta saklayabilirsiniz. Böylece sarımsaklarınızın ömrü uzayacaktır.

Sarımsaklarınızı dişlerinden ayırarak da saklayabilirsiniz. Bu yöntem de sarımsaklarınızın ömrünü uzatacaktır.

Sarımsaklarınız Asla Çürümeyecek! Mükemmel Sarımsak Saklama Yöntemi