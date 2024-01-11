Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...
Bilim insanları, ırk ve köken bilimi hakkında çeşitli araştırmalarda bulunuyor. Yapılan araştırmaların kesinliği tartışılsa da bazıları ilgi uyandıran cinsten. Peki burun şeklinize göre hangi ırk ailesinden geliyorsunuz?
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İnsanların ırkların dair çıkarımların en temel hareket noktalarından biri de yüz hatlarıdır.
Dolayısıyla burun şeklinin farklı etnik kökenler arasında değiştiği düşünülüyor.
Peki, burun şekillerinizin ırkınızı belirleyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?
İşte burun şekilleri ve hangi ırka ait olduklarını gösteren tablo...
1 numaralı burun şekline göre aslında senin DNA'n İskandinavya'dan geliyor!
2 numaralı burun şekline göre aslında senin DNA'n İskandinavya'dan geliyor!
3 numaralı burun şekline göre aslında senin Senin DNA'n İran'dan geliyor!