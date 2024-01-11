Burun Şeklinize Hangi Irka Mensupsunuz? İşte Çarpıcı Araştırma...

İnsanların ırkların dair çıkarımların en temel hareket noktalarından biri de yüz hatlarıdır.

Dolayısıyla burun şeklinin farklı etnik kökenler arasında değiştiği düşünülüyor.

Peki, burun şekillerinizin ırkınızı belirleyebileceğini hiç düşünmüş müydünüz?

İşte burun şekilleri ve hangi ırka ait olduklarını gösteren tablo...