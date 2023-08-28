Çamaşır makinesindeki o bölüm bakın meğer ne işe yarıyormuş
Çamaşır makinesinin el atında bir kapak bulunur, bu kapağı açtığınız zaman çoğu kişinin ne işe yaradığını bilmediği bir bölüm vardır köşede, genelde yuvarlak kapaklı: çamaşır makinesindeki o bölüm bakın meğer ne işe yarıyormuş!
Çoğumuzun çamaşır makinesinin sağ alt kısmında fark etmediği küçük kapak, halk arasında "su pompası" olarak anılıyor. Ancak bu gizemli bölüm, aslında çoraplarımızın, saç tokalarımızın ve bazen bozuk paralarımızın kaybolmasına neden olan yer. İşte bu bölümün gerçek işlevi ve sırrı...
Çamaşır makinesinin sağ alt köşesindeki bu küçük kapağa drenaj pompası adı veriliyor. Teknoloji meraklıları belki de bu kapağın ne işe yaradığını düşünmüşlerdir.
Drenaj pompası veya su boşaltma pompası olarak da bilinen bu bölüm, aslında giysilerimizin ceplerinde unuttuğumuz küçük eşyalarımızı içine çekebiliyor. Ancak bu pompasının gerçek görevi nedir?
Temelde, çamaşır makinesinin kirli sularını boşaltmak için kullanılıyor.
Bu alan, atık suların toplandığı bir bölge olarak düşünülebilir. Drenaj pompasını düzenli aralıklarla temizlemek önemlidir, çünkü bu bölümün arızalanması durumunda çamaşır makinesi çalışmayabilir. Bu bölümde, genellikle kayıp çorap gibi eşyaları bulabileceğiniz mavi renkte bir filtre yer alıyor. Pompa, aslında bu filtrenin arkasında konumlanmış durumda.