Çamaşır makinesindeki o bölüm bakın meğer ne işe yarıyormuş

Bu alan, atık suların toplandığı bir bölge olarak düşünülebilir. Drenaj pompasını düzenli aralıklarla temizlemek önemlidir, çünkü bu bölümün arızalanması durumunda çamaşır makinesi çalışmayabilir. Bu bölümde, genellikle kayıp çorap gibi eşyaları bulabileceğiniz mavi renkte bir filtre yer alıyor. Pompa, aslında bu filtrenin arkasında konumlanmış durumda.