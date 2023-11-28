Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Eyvah Sizi Bekleyen Tehlike

Çamaşırlarınızı sürekli yıkamanıza rağmen leş gibi kokuyorsa eyvah! Çamaşır makinelerindeki büyük tehlike sizi bekliyor. Çamaşır makineniz çamaşırlarınızdan daha kirli olabilir.

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Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Eyvah Sizi Bekleyen Tehlike - Resim: 1

Herkesin farkında olmadan başına gelen çamaşırlardaki kötü kokunun nedenini sizler için bulduk! Sürekli yıkamanıza rağmen kötü koku artıyorsa sorun elbiselerinizde değil tamamen çamaşır makinesinde!

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Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Eyvah Sizi Bekleyen Tehlike - Resim: 2

Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu?

Çamaşır makinesinin gidere bağlı olduğu borularda bazen nemden kaynaklı rutubet oluşur. 

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Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Eyvah Sizi Bekleyen Tehlike - Resim: 3

Bu kez tıkanana borudan kalan sular makinenin içine doğru geri çıkar. 

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Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Eyvah Sizi Bekleyen Tehlike - Resim: 4

Hazneye dolan su kötü kokuya neden olur. Bunu durumu yaşamamak için mutlaka çamaşır makinenin içini bir kez temizleyin!

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