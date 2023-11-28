Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu? Eyvah Sizi Bekleyen Tehlike
Çamaşırlarınızı sürekli yıkamanıza rağmen leş gibi kokuyorsa eyvah! Çamaşır makinelerindeki büyük tehlike sizi bekliyor. Çamaşır makineniz çamaşırlarınızdan daha kirli olabilir.
Herkesin farkında olmadan başına gelen çamaşırlardaki kötü kokunun nedenini sizler için bulduk! Sürekli yıkamanıza rağmen kötü koku artıyorsa sorun elbiselerinizde değil tamamen çamaşır makinesinde!
Çamaşırlarınızı Yıkamanıza Rağmen Kokuyor Mu?
Çamaşır makinesinin gidere bağlı olduğu borularda bazen nemden kaynaklı rutubet oluşur.
Bu kez tıkanana borudan kalan sular makinenin içine doğru geri çıkar.
Hazneye dolan su kötü kokuya neden olur. Bunu durumu yaşamamak için mutlaka çamaşır makinenin içini bir kez temizleyin!