Canan Karatay'ın verdiği tüyoyla çay tiryakileri keyiflerini şifaya çevirebilir!

Prof. Dr. Canan Karatay'ın da önerdiği bu eski yöntem, çaya tereyağı eklemek!

Eski dönemlerde sıkça kullanılan bu karışım, birçok sağlık faydası sunar. Tereyağı, çayın içine eklenen süt tozu, yapay tatlandırıcılar ve krema gibi maddelere göre daha sağlıklı bir tercih olabilir. Özellikle çayın içine doğal tereyağı eklemek, öğünlerden sonra çay tüketimini destekleyebilir.