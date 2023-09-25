Canan Karatay'ın verdiği tüyoyla çay tiryakileri keyiflerini şifaya çevirebilir!
Çay, dünya genelinde popüler bir içecektir ve çaya şeker katmak sağlık açısından riskler taşıyabilir. Ancak, Orta Asyalıların yüzyıllardır kullandığı bir yöntem vardır ki bu, çayın tadını hem daha lezzetli kılar hem de sağlığınıza katkıda bulunabilir!
Prof. Dr. Canan Karatay'ın da önerdiği bu eski yöntem, çaya tereyağı eklemek!
Eski dönemlerde sıkça kullanılan bu karışım, birçok sağlık faydası sunar. Tereyağı, çayın içine eklenen süt tozu, yapay tatlandırıcılar ve krema gibi maddelere göre daha sağlıklı bir tercih olabilir. Özellikle çayın içine doğal tereyağı eklemek, öğünlerden sonra çay tüketimini destekleyebilir.
Yemek sonrası çay tüketimi uzmanlar tarafından önerilmez çünkü bu, mide problemlerine neden olabilir ve besinlerin emilimini azaltabilir. Ancak tereyağıyla hazırlanan çay, bu sorunun önüne geçebilir.
Canan Karatay, programlarında şeker tüketiminin zararlarına dikkat çekerken, tereyağlı çayın bağırsak sağlığına faydalı olduğunu vurguladı.
Orta Asya'da yaygın olarak tüketilen bu karışımın eskilere dayandığını belirten Karatay, şeker yerine tereyağının daha faydalı olduğunu söyledi.