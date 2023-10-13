Çocuklarınızın Narsist Olmasını Engelleyecek Tavsiyeler

1. Çocuklara Küçük Yaşlardan İtibaren Empati Aşılayın

Narsistler başkalarının ne hissettiğini veya düşündüğünü pek umursamazlar; yalnızca kendileri ve kendi arzuları ve duygularıyla ilgilenirler. Bu yüzden çocuğunuzun empatinin ne olduğunu anlaması ve öğrenmesi gerekiyor. Diğer insanları anlamak ve gerçekten şefkat duymak, onların duygusal ve sosyal gelişimleri için çok faydalı unsurlardır. Onların ilk rol modeli olduğunuzu unutmayın, bu nedenle günlük davranışlarınızla örnek olmanız gerekecek.