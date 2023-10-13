Çocuklarınızın Narsist Olmasını Engelleyecek Tavsiyeler
Ebeveynler için çocuklarını narsist olarak büyümesi korku verici bir şeydir. Peki çocuklarınızda bu durumu fark ettiğinizde ne olabileceğini tahmin ettiniz mi? Çocuklardaki narsist bozukluğunun sorumlusu ebeveynler olabilir mi?
1. Çocuklara Küçük Yaşlardan İtibaren Empati Aşılayın
Narsistler başkalarının ne hissettiğini veya düşündüğünü pek umursamazlar; yalnızca kendileri ve kendi arzuları ve duygularıyla ilgilenirler. Bu yüzden çocuğunuzun empatinin ne olduğunu anlaması ve öğrenmesi gerekiyor. Diğer insanları anlamak ve gerçekten şefkat duymak, onların duygusal ve sosyal gelişimleri için çok faydalı unsurlardır. Onların ilk rol modeli olduğunuzu unutmayın, bu nedenle günlük davranışlarınızla örnek olmanız gerekecek.
2. Tutkulu Olduğunuz Ve Sizi Eğlendiren Bir Şey Bulun
Bir hobinin çocuğun varoluş biçimini geliştirmede herhangi bir faydası olabileceği çoğu zaman düşünülmez. Ancak örneğin bir spor veya sanatsal aktivite gibi tutkulu oldukları bir şeyi bulmalarına yardımcı olmak, onların aynı hobilerle ve hobilerle ilgilenen bir şey ve insanlar hakkında heyecanlanmalarına olanak tanıyacaktır.
3. Sorumluluk Duygusu Geliştirmelerine Yardımcı Olun
Narsist insanlar genellikle eylemlerinin ve sonuçlarının sorumluluğunu üstlenmezler, özellikle de bunlar olumsuzsa. Bu nedenle çocuklarınıza kendi hatalarından ya da kötü davranışlarından ders çıkarmak, yaptıklarının neden yanlış olduğunu onlara açıklamak, çocukların hatalarının sorumluluğunu almalarına ve narsistlerin bu özelliklerini hafifletmelerine yardımcı olabilir.
4. Odaklanmalarını Ve Meydan Okumalarını Sağlayın
Bir narsist çoğu zaman kendini diğerlerinden üstün hisseder ve bu gerçekten de öyle olabilir, ancak bunu kanıtlamaları yeterli değildir, bunun için tanınmaları gerekir. Çocuklarda bu tür davranışlardan kaçınmak için yeni zorluklar önermek iyidir. Bu şekilde sınırlamaları olduğunu ve her zaman tüm cevaplara sahip olmadıklarını bileceklerdir.