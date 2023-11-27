Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası! Bir kaşık eklemeyi unutmayın
Kırma zeytin genellikle yeşil olan zeytinle yapılır. Ege yöresinde sık sık tüketilen kırma zeytin tıpkı turşu gibi kurulması lazım. Doğru yapılmadığında hemen yumuşar. Ancak tek bir malzeme ile uzun süre sert kalmasının sırrını bulduk. İşte kırma zeytinin püf noktası
Kahvaltı sofralarını süsleyen zeytinin kırmasının tadı bir başka olur. Ancak yapısı gereği zeytin çok hızlı yumuşar bu da tadını bile bozar.
Kırma Zeytin Yapmanın Püf Noktası
En önemli detay kırma zeytin yaparken belirleyeceğiniz saklama alanıdır. Bidonda saklamak hem zeytinlerin birbirine yapışmasını engeller hem de sert kalmasını sağlar. Bunun yanı sıra tüm malzemelerden sonra bile 5 kiloluk kırma zeytin bidonuna mutlaka en son bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin.
Kaya tuzu zeytinlerin aynı zamanda kararmasını da engeller. Zeytin kurarken zeytinleri beklettiğiniz yerin ıslak olmaması lazım. Bununla beraber zeytini saklayacağınız yer mutlaka güneş görmeyen hafif ılık bir yer olmalı. Nemi fazla olan yerde zeytin bozulur.
Zeytin Kırması Nasıl Yapılır?
Sert bir zeminin üzerinde çekirdeklerini kırmadan hafif vuruşla zeytinleri kırın. Orta ağırlıkta iyice yıkanmış bir taş tercih edebilirsiniz.