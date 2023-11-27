Dalındaki Gibi Sert Kalan Kırma Zeytin Püf Noktası! Bir kaşık eklemeyi unutmayın

Kırma Zeytin Yapmanın Püf Noktası

En önemli detay kırma zeytin yaparken belirleyeceğiniz saklama alanıdır. Bidonda saklamak hem zeytinlerin birbirine yapışmasını engeller hem de sert kalmasını sağlar. Bunun yanı sıra tüm malzemelerden sonra bile 5 kiloluk kırma zeytin bidonuna mutlaka en son bir yemek kaşığı kaya tuzu ekleyin.