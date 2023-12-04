Deprem Çantası Nasıl Hazırlanır? Çantanın İçine Neler Konulmalıdır?
Kahramanmaraş merkezli 7,5 ve 7,8 şiddetindeki deprem büyük hasara ve can kayıplarına yol açtı. Ülkemizde ve dünyada büyük yankı uyandıran depremden sonra, depreme ne kadar hazırlıklıyız soruları sorulmaya başlandı. Peki depreme ne kadar hazırlıklıyız? Deprem çantasının önemini ne kadar biliyoruz?
Deprem sonrası ilk 72 saatte, yardım ekipleri ulaşana kadar acil ihtiyaçlarınızı ve değerli evraklarınızı saklayacağınız bir Afet ve Acil Durum Çantası sizin ve sevdiklerinizin hayatını kurtarabilir.
Hijyen Malzemeleri;
- Sabun ve Dezenfektanlar
- Diş fırçası ve macunu
- Islak mendil
- Tuvalet kâğıdı
- Hijyenik ped
Önemli Belge Fotokopileri;
- Kimlik kartları (nüfus cüzdanı, ehliyet vb.)
- Tapu, sigorta, ruhsat belgeleri
- Zorunlu Deprem Poliçesi
- Diplomalar
- Pasaport, banka cüzdanı vb.
- Diğer (evcil hayvan sağlık karnesi, vb.)
Giyecekler;
- İç çamaşırı
- Çorap
- Yağmurluk
- İklime uygun giysiler