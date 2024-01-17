Diş temizliğinden daha tehlikeli! Diş teli temizliğine dikkat! Tam bir mikrop yuvası

Diş telleri, dişlerin düzgün hizalanmasına yardımcı olan ortodontik cihazlardır. Diş tellerinin etkili bir şekilde temizlenmesi, diş sağlığı açısından önemlidir çünkü tellerin arasında ve çevresinde yiyecek artıkları ve plak birikmesi daha kolay olabilir.