Diş temizliğinden daha tehlikeli! Diş teli temizliğine dikkat! Tam bir mikrop yuvası
Diş teli kullananlar aman dikkat! Normal diş temizliğinden daha tehlikeli. Tam bir mikrop yuvası olan diş teli temizliği yaparken bu adımları takip edebilirsiniz. Peki diş teli nasıl temizlenir?
Diş telleri, dişlerin düzgün hizalanmasına yardımcı olan ortodontik cihazlardır. Diş tellerinin etkili bir şekilde temizlenmesi, diş sağlığı açısından önemlidir çünkü tellerin arasında ve çevresinde yiyecek artıkları ve plak birikmesi daha kolay olabilir.
DİŞ TELİ ADIM ADIM NASIL TEMİZLENİR?
Özel Diş Fırçaları Kullanma
Diş telleri etrafında, tellerin arasında ve diş eti çizgisinde temizlik için özel tasarlanmış ortodontik diş fırçaları bulunmaktadır. Bu fırçalar, teller ve braketler arasındaki alanlara daha iyi ulaşmanıza yardımcı olabilir.
Interdental Fırçalar
İnterdental fırçalar, dişler arasındaki boşluklara ulaşmak için kullanışlıdır. Diş tellerinin arasında rahatça hareket edebilen küçük başlıkları vardır. Bu fırçalar, yiyecek artıklarını ve plakları temizlemekte etkili olabilir.
Diş İpi Kullanma
Diş ipi, diş telleri arasında sıkışmış yiyecek artıklarını ve plakları temizlemenin etkili bir yoludur. Diş telleri arasına geçirilen özel ortodontik diş ipi kullanılabilir.