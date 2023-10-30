Doğada Hayatta Kalmanıza Yardımcı Olacak İpuçları!

2. Sıcak Tutmak İçin Vücudunuzu Balonlu Naylonla veya Yapraklarla Sarın

Bu pratik olmayan bir ipucu gibi görünebilir, ancak soğuk havalarda kamp yaparken baloncuklu kağıt paketlemek son derece önemlidir. Balonlu ambalaj bir hava katmanını tampon olarak tuttuğu için mükemmel bir yalıtkan görevi görür. Kış aylarında pencereleri yalıtmak için bile kullanılır. Bunu yapmayı unutursanız, yerine her zaman kuru yaprakları kullanabilirsiniz. Araştırmalar, örneğin kuru elma ağacı yapraklarının ısı yalıtımını iyileştirdiğini göstermiştir.