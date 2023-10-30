Doğada Hayatta Kalmanıza Yardımcı Olacak İpuçları!
Kamp yapmayı seviyor olabilirsiniz ama insanın başına ne zaman bir şey geleceği belli olmaz. Kamp yaparken talihsiz bir olay sonucu yalnız kalabilir ve bir süre iletişiminiz kopabilir. Bizde doğada hayatta kalmanıza yardımcı olacak ipuçlarını derledik ve bunu sizinle paylaşmak istedik.
1. Suyu Toplamak İçin Dalların Etrafına Plastik Bir Torba Sarın
Vahşi doğada kaybolduğunuzda içecek bir tatlı su kaynağı bulmak bir önceliktir. İnsanların su olmadan hayatta kalabilme süresi şartlara bağlıdır. Referans olarak, sıcak havada yoğun egzersiz yapan bir sporcu birkaç saatlik bir süre içinde susuz kalabilir, aşırı ısınabilir ve ölebilir. Neyse ki tatlı su elde etmek için yoğunlaşmayı kullanmak oldukça kolaydır. Güneşe maruz kalan yapraklı bir dalın etrafına bir plastik torba sararak tatlı su kaynağına sahip olabilirsiniz.
2. Sıcak Tutmak İçin Vücudunuzu Balonlu Naylonla veya Yapraklarla Sarın
Bu pratik olmayan bir ipucu gibi görünebilir, ancak soğuk havalarda kamp yaparken baloncuklu kağıt paketlemek son derece önemlidir. Balonlu ambalaj bir hava katmanını tampon olarak tuttuğu için mükemmel bir yalıtkan görevi görür. Kış aylarında pencereleri yalıtmak için bile kullanılır. Bunu yapmayı unutursanız, yerine her zaman kuru yaprakları kullanabilirsiniz. Araştırmalar, örneğin kuru elma ağacı yapraklarının ısı yalıtımını iyileştirdiğini göstermiştir.
3. Hipotermiyi Önlemek İçin Yükseltilmiş Bir Yatakta Uyuyun
Suyu bulmayı başardıktan sonra ve kazaları önlemek için karanlıkta yürümekten kaçınmak her zaman akıllıca olduğundan, geceyi vahşi doğada geçirmek zorunda kalırsanız sığınacak bir yer bulmak isteyeceksiniz. Eğer yağmurdan korunmak için bir mağara ya da başka bir yol bulamıyorsanız, hipotermiyi önlemek için yüksekte uyuyarak vücudunuzu soğuk zeminden izole ettiğinizden emin olmalısınız.
4. Sivrisinek Isırıklarını Azaltmak İçin Ellerinizi Çam İğneleriyle Ovun
Sivrisineklerden korunmak için ilaçlar kadar etkili olmasa da çam iğneleri de sivrisinekleri kovmanıza yardımcı olabilir. Örneğin çam yağı, kokusundan dolayı sivrisineklere ve bazı kene türlerine karşı caydırıcı olabilir. Citronella gibi yaprakların yakılması da böcekleri uzaklaştırabilir.