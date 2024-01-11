Doğalgaz Faturasını Sıfırlayın! İşte Yapmanız Gerekenler
Kış aylarında en çok kullanılan ve cep yakan doğalgaz kullanımını sıfırlayan yöntemleri sizler için araştırdık. İşte doğalgaz faturanızı sıfırlayan o yöntemler...
Devlet katkılı doğalgaz faturaları her ne kadar azalsa da soğuklar artıkça doğalgaz faturası da artıyor. Peki bu yolu nasıl aşarız? İşte o formül...
Doğalgaz Faturasını Sıfırlayın! İşte Yapmanız Gerekenler
Evinizi İyi Yalıtın
Evinizi iyi yalıtmak, içerideki sıcak veya soğuk havanın dışarıya kaçmasını önleyerek enerji tasarrufu sağlar.
Pencereleri çift camlı veya yalıtımlı camlı pencere ile değiştirebilir, kapı altlarına contalar ekleyebilirsiniz.
Termostatı Düşük Tutun
Isıtma veya soğutma sistemlerinin kullanılmadığı zamanlarda termostatı düşük bir seviyede tutun.
Daha uygun bir sıcaklıkta tutarak enerji maliyetlerinizi azaltabilirsiniz.
Düzenli Bakım Yaptırın
Isıtma sistemlerinizin ve doğalgaz cihazlarınızın düzenli bakımını yaptırın.
Filtreleri düzenli olarak temizleyin veya değiştirin.
Isınan Odalarda Kapı ve Pencereleri Kapatın
Kullandığınız odalarda kapıları ve pencereleri kapatmak, ısının odayı terk etmesini önler.