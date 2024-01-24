Doğalgazı kısın! Kaloriferleri en iyi ısıttıran yöntem

Doğalgaz faturalarını azaltmanın en iyi yolu kaloriferleri temizliği ve iyi kullanımını sizler için araştırdık. İşte doğalgaz faturasını düşüren kalorifer sıcaklığını artıran yöntem...

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Doğalgazı kısın! Kaloriferleri en iyi ısıttıran yöntem - Resim: 1

Evdeki ısıyı artırmak ve faturaları azaltmak için kaloriferleri çok iyi temizlemeniz lazım. 

İŞTE O YOLLAR

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Doğalgazı kısın! Kaloriferleri en iyi ısıttıran yöntem - Resim: 2

Havalandırma

Evinizdeki odaları düzenli olarak havalandırın. Temiz hava, peteklerin etkili bir şekilde ısınmasına yardımcı olur.

Radyatör Temizliği

Petekler üzerinde biriken toz ve kir, ısı transferini engelleyebilir. Düzenli aralıklarla petekleri temizleyin. Bu işlemi yaparken peteklerin soğuk olduğundan emin olun.

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Doğalgazı kısın! Kaloriferleri en iyi ısıttıran yöntem - Resim: 3

Hava Çıkarma

Peteklerde hava birikmesi ısı transferini azaltabilir. Peteklerdeki hava purjör (hava tahliye vanası) adı verilen küçük vanalar aracılığıyla boşaltılabilir. Peteklerin üzerindeki bu vanalar, genellikle küçük bir anahtar yardımıyla açılabilir.

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Doğalgazı kısın! Kaloriferleri en iyi ısıttıran yöntem - Resim: 4

Kalorifer Suyu Sıcaklığı

Kalorifer sisteminizdeki su sıcaklığını kontrol edin. Sıcaklık ayarını düşük tutmak, daha uzun süre daha düşük bir sıcaklıkta ısınmayı sağlayabilir.

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