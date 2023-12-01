Dondurucunun Buzu Nasıl Çözülür? İşte Buzları Çözme Yöntemleri

- Öncelikle sıcaklık ayarını kapatın ve dondurucunuzun fişini çekin

- Dondurucu içindeki yiyecekleri muhafaza edecek şekilde çıkarın. Dondurucunuzun tahliye kısmı varsa onu da çıkarın.

- Dondurucunun alt kısmında yer alan su birikintisini sünger yardımı ile temizleyin ve suyu tahliye etmek için bir drenaj hortumunuz varsa takın. Eğer drenaj hortumunuz yoksa akan suyu emmesi için havlulardan bir set kurun.