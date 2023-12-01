Dondurucunun Buzu Nasıl Çözülür? İşte Buzları Çözme Yöntemleri
Dondurucunun buzları çözmek yalnızca gıda besinlerini yerleştirmek için önemli değildir. Dondurucunun kokmaması ve cihaz verimliliği için önemlidir. Peki buzu nasıl çözeriz?
Dondurucunun buzu çözülünce iç hava deliklerinin ve sıcaklık sensörlerinin açılmasını sağlar. Bu açılma ile birlikte buzdolabınız daha uzun ömürlü kullanılır.
Buzlanma başladığı ve yoğunlaştığı andan itibaren 2 ila 24 saat arasında çözülüyor. Uzmanlara göre buzların çözülmesi işlemi yılda en az iki kere yapılmalıdır. Ancak dondurucudaki buz boyutu 6 milimetreye ulaşır ya da aşarsa bu işlem daha fazla yapılmalıdır.
Dondurucunun sık kullanımı ve mutfak içindeki nem, çalışma performansını etkiler.
BUZU ÇÖZMEK İÇİN NE YAPMALIYIZ?
Önceli dondurucunuzun firmasına ait kullanma kılavuzunu okumalısınız ve oradaki yöntemleri denemelisiniz. Ardından bu yöntemleri deneyebilirsiniz;
- Öncelikle sıcaklık ayarını kapatın ve dondurucunuzun fişini çekin
- Dondurucu içindeki yiyecekleri muhafaza edecek şekilde çıkarın. Dondurucunuzun tahliye kısmı varsa onu da çıkarın.
- Dondurucunun alt kısmında yer alan su birikintisini sünger yardımı ile temizleyin ve suyu tahliye etmek için bir drenaj hortumunuz varsa takın. Eğer drenaj hortumunuz yoksa akan suyu emmesi için havlulardan bir set kurun.