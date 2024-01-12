Dünya Genelinde Yasaklandı! C Vitamini Deposu Limon Sosu Zararlı mı?
Geçtiğimiz günlerde dünya genelinde yasaklanmaya başlayan limon sosunun Türkiye'de de yasaklanacağı duyuruldu. Peki c vitamini deposu limon sosu zararlı mı? Neden yasaklandı?
Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, limon suyu izlenimi veren limon sosu gibi ürünlerin yurt içi piyasaya arzının yasaklanacağını açıklamıştı.
Raflarda uzun süre kalması için içeriğine katkı maddeleri eklenmesinden kaynaklı sağlığa zararlı olan limon soslarının yani sıra nar ekşisi içinde aynı yasağın getirilmesine ilişkin açıklama yapıldı. İnsan sağlığını olumsuz etkileyen bu durumlara karşı akıllarda limon sosunun zararlarının olup olmadığı geldi.
C Vitamini Deposu Limon Sosu Zararlı mı?
Limon sosu, limon suyu içerdiği için asidik bir yapıya sahiptir. Bu, mide sorunları olan bireylerde mide ekşimesi veya reflü semptomlarına neden olabilir. Limon sosu, eklenen yağ ve şeker nedeniyle kalorilidir. Aşırı miktarda tüketildiğinde, bu kaloriler sağlıklı bir diyeti etkileyebilir ve kilo alımına neden olabilir.
Asidik özellikler, diş minesine zarar verebilir ve diş erozyonuna yol açabilir. Limon sosu tüketildiğinde, aşırı asit içeriği nedeniyle dişlerinizi korumak için ağız sağlığına dikkat etmek önemlidir.