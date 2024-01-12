Dünya Genelinde Yasaklandı! C Vitamini Deposu Limon Sosu Zararlı mı?

C Vitamini Deposu Limon Sosu Zararlı mı?

Limon sosu, limon suyu içerdiği için asidik bir yapıya sahiptir. Bu, mide sorunları olan bireylerde mide ekşimesi veya reflü semptomlarına neden olabilir. Limon sosu, eklenen yağ ve şeker nedeniyle kalorilidir. Aşırı miktarda tüketildiğinde, bu kaloriler sağlıklı bir diyeti etkileyebilir ve kilo alımına neden olabilir.