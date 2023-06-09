Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor

DÜNYANIN EN İLGİNÇ VE YASAK YEMEKLERİ

HAGGİS

İskoçya'da oldukça popüler olan bu yemek koyun midesinden yapılır. İçerisine pirinç ve kıyma koyulan bu yemek İskoçların en sevilen yemeğidir. Tam temizlenmediğinde bakteri bulaştırır ve ölümcül sonuçlara neden olur.