Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor

Dünya genelinde ilginç ve yasaklı bir sürü yemek var. Ancak geleneksel lezzet olduğundan dolayı birçok insan bu yemekleri tüketiyor. Görünce bile mide bulandıran bu yemeklerin ilginç tarafı ise oldukça sağlıklı olmalarıdır. İşte dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri...

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Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor - Resim: 1 1 7

DÜNYANIN EN İLGİNÇ VE YASAK YEMEKLERİ

HAGGİS

İskoçya'da oldukça popüler olan bu yemek koyun midesinden yapılır. İçerisine pirinç ve kıyma koyulan bu yemek İskoçların en sevilen yemeğidir. Tam temizlenmediğinde bakteri bulaştırır ve ölümcül sonuçlara neden olur.

Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor - Resim: 2 2 7

BİRD'S NEST STOP

Çinlilerin bin yıllık geleneği olan bu yemeğin içine yemeği yapan tükürüğünü de ekler. Kuş yuvalarındaki kalıntılardan yapılır. Dünyanın en pahalı yemeğidir.

Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor - Resim: 3 3 7

TUNA EYEBALL

Japon marketlerinde sıklıkla bulunan ancak dünya genelinde bakteriye neden olduğu için yasaklı olan bu yemek balıkların gözlerinden yapılır. 

Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor - Resim: 4 4 7

KOPİ LUWAK

En pahalı kahvenin ana maddesi aslında Asya'ya özgü olan kedi türü bu memeli hayvan kahve çekirdeklerini çiğneyerek tükürmesinden elde edilir. 