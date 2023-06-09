Dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri! Görüntüleri bile mide bulandırıyor
Dünya genelinde ilginç ve yasaklı bir sürü yemek var. Ancak geleneksel lezzet olduğundan dolayı birçok insan bu yemekleri tüketiyor. Görünce bile mide bulandıran bu yemeklerin ilginç tarafı ise oldukça sağlıklı olmalarıdır. İşte dünyanın en ilginç ve yasak yemekleri...
Fatimatüzzehra Maslak
DÜNYANIN EN İLGİNÇ VE YASAK YEMEKLERİ
HAGGİS
İskoçya'da oldukça popüler olan bu yemek koyun midesinden yapılır. İçerisine pirinç ve kıyma koyulan bu yemek İskoçların en sevilen yemeğidir. Tam temizlenmediğinde bakteri bulaştırır ve ölümcül sonuçlara neden olur.
BİRD'S NEST STOP
Çinlilerin bin yıllık geleneği olan bu yemeğin içine yemeği yapan tükürüğünü de ekler. Kuş yuvalarındaki kalıntılardan yapılır. Dünyanın en pahalı yemeğidir.
TUNA EYEBALL
Japon marketlerinde sıklıkla bulunan ancak dünya genelinde bakteriye neden olduğu için yasaklı olan bu yemek balıkların gözlerinden yapılır.
KOPİ LUWAK
En pahalı kahvenin ana maddesi aslında Asya'ya özgü olan kedi türü bu memeli hayvan kahve çekirdeklerini çiğneyerek tükürmesinden elde edilir.