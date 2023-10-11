Durduk Yere Gülme Nasıl Geçer? İstemsiz Gülme Durumlarında Sizi Sakinleştirecek Tavsiyeler

Ciddi bir iş görüşmesindeyken veya akrabalarınız ile buluştuğunuzda istemsiz gülme krizleri sizi tetikliyorsa bu sinir bozucu bir durum olabilir. Durduk yere gülme tepkileri kontrol edilmez bir durum gibi gözükse de neyse ki bu durumu engelleyebilecek bir kaç durum var.

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Durduk Yere Gülme Nasıl Geçer? İstemsiz Gülme Durumlarında Sizi Sakinleştirecek Tavsiyeler - Resim: 1

1. Dudaklarınızı Yalayın

Gülmenin yerine geçebilecek bir davranış düşünmeye çalışın. Yararlı bulabileceğiniz bazı örnekler şunlardır: dudaklarınızı yalamak, başınızı sallamak, derin nefes almak ve nefes vermek. Ayrıca yanağınızın veya dudaklarınızın içini ısırabiliriz.

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Durduk Yere Gülme Nasıl Geçer? İstemsiz Gülme Durumlarında Sizi Sakinleştirecek Tavsiyeler - Resim: 2

2. Kalem İle Oynayın

İstemsizce gülme krizleri iş yerindeki ciddi bir anda da ortaya çıkabilir. Bu, işleri karmaşık hale getirebilir ve gülmenizi engellemenin en iyi yolu, bir kaleme tıklamaktır. Düşüncelerinizin gülmekten uzaklaşması için tıklamaya odaklanın.

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Durduk Yere Gülme Nasıl Geçer? İstemsiz Gülme Durumlarında Sizi Sakinleştirecek Tavsiyeler - Resim: 3

3. Ayrılırken Gülün

Kahkaha iyi bir ilaç olabilir ama bunu acı çeken insanların önünde uygun değildir. Uzaklaşırken arkanıza dönüp gülerek ve mümkün olduğunca gizlemeye çalışarak kendinizi gariplikten kurtarın. Ayrıca izin alıp tuvalete gidebilir veya arabanızda bir şey unutmuş gibi davranıp onu almanız gerektiğini söyleyebilirsiniz.

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Durduk Yere Gülme Nasıl Geçer? İstemsiz Gülme Durumlarında Sizi Sakinleştirecek Tavsiyeler - Resim: 4

4. Odadaki Herhangi Bir Renge Odaklanın

Düşüncelerinizi gülmekten uzaklaştırmanın bir yolu, odağınızı tamamen farklı bir şeye kaydırmaktır. Örneğin, bir renk düşünün ve onu bulmak için odanın etrafına bakınmaya başlayın. Şimdi bu rengin kaç kez göründüğüne bakın. Küçük bir hedef de olsa duygularınızı başka bir şeye yönlendirecek ve kahkahalarınızı bastırabileceksiniz.

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