Durduk Yere Gülme Nasıl Geçer? İstemsiz Gülme Durumlarında Sizi Sakinleştirecek Tavsiyeler

4. Odadaki Herhangi Bir Renge Odaklanın

Düşüncelerinizi gülmekten uzaklaştırmanın bir yolu, odağınızı tamamen farklı bir şeye kaydırmaktır. Örneğin, bir renk düşünün ve onu bulmak için odanın etrafına bakınmaya başlayın. Şimdi bu rengin kaç kez göründüğüne bakın. Küçük bir hedef de olsa duygularınızı başka bir şeye yönlendirecek ve kahkahalarınızı bastırabileceksiniz.