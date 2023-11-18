Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi! Saksının İçine Bir Çay Kaşığı Kadar Ekledi
Evinde lavanta yetiştiren kadının birden bire tüm hayatı değişti. Lavanta yetiştirmeye merak salan kadın yaşadıklarını sosyal medyadan paylaştı. İşte lavantanın faydaları
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Bir gün pazardan sıradan bir saksıda aldığı lavantayı eve getiren kadın lavantayı farklı bir saksıya koyup yetiştirmeye başladı.
Evinde Yetiştirdiği Lavanta Hayatını Değiştirdi!
Ardından yaşadığı deneyimler karşısında şaşkınlık yaşadı. Genç kadın lavanta sayesinde yaz boyu evine sivrisinek böcek benzeri haşerelerin gelmediğini ifade etti. Bununla beraber lavanta yetiştirmeye devam etti.
Saksı sayısını artırdıkça bakımlarına da önem veren kadın saksıya bir çay kaşığı kadar aspirin tozu ekledi. Böylece yaz kış lavantaları canlı kaldı.
Ardından dökülen lavantaları bir havanda ezerek zeytinyağına koydu. Bu yağı ise salatalarında sık sık kullanan kadın yaşadığı solunum sıkıntılarının azaldığını keşfetti.