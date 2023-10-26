Eyvah! Duş Almaya Korkacaksınız ❌ Duş Başlıklarındaki Büyük Tehlike
Uzmanlar son günlerde artan bazı hastalıkların nedenini duş başlıklarına ya da musluklara bağladı. Artan ishal karın ağrısı ateşlenme gibi belirtilerden sonra uzmanlar duş başlıklarındaki büyük tehlikenin altını bir kez daha çizdi.
Acilleri son zamanlarda doldurup taşıran bağırsak sorunları nedeniyle doktorlar evde olan bazı noktalara işaret etti. Bunlardan biri duş başlıkları ve musluklar oldu. Sürekli olarak nemli kaldıklarından içlerinde paslanma kireçlenme daha kötüsü yosun ve rutubetlenme gibi durumlar meydana gelir.
❌ Duş Başlıklarındaki Büyük Tehlike!
Duş başlıkları ve musluk içlerinde bu yüzden bazı lejyoner bakteri tarzı bakteriler birikir. Bu bakteriler yıkanma sırasında burun ve ağız yoluyla vücuda geçebilir.
Ayrıca saç diplerinde ya da vücutta da kalabilir. Sıklıkla ishale neden olan bakteriler bağırsaklardan mideye kadar geçer kana bulaşma riskleri vardır.
Uzmanlar bu durumun yaşanmaması için duş başlıklarının ve muslukların temizlenmesi gerektiğinin altını bir kez daha çizer. Özellikle sirke ya da limon suyu karbona karışımları tavsiye edilir.