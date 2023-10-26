Eyvah! Duş Almaya Korkacaksınız ❌ Duş Başlıklarındaki Büyük Tehlike

Acilleri son zamanlarda doldurup taşıran bağırsak sorunları nedeniyle doktorlar evde olan bazı noktalara işaret etti. Bunlardan biri duş başlıkları ve musluklar oldu. Sürekli olarak nemli kaldıklarından içlerinde paslanma kireçlenme daha kötüsü yosun ve rutubetlenme gibi durumlar meydana gelir.