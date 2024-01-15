Faydaları saymakla bitmiyor! Sumak ekşisi evde yapılır mı? Evde sumak nasıl yapılır?
Sumak yemeklerimizi, salatalarımızı renklendirmek ve tatlandırmak için kullandığımız bir baharat. Kendine özgü tadıyla ayrılan sumağın suyundan yapılan sumak ekşisi evde yapılır mı? Sumağın faydaları neler?
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Sumak ekşisi birtakım özel işlemler sonucu elde edilen bir sostur. Ülkemizde çok fazla kullanılan sumak baharatının yanı sıra bu sos da oldukça yaygındır.
Sumak bitkisinden elde edilen sumak ekşisi ve sumak baharının faydaları saymakla bitmiyor. Peki sumak ekşisi nedir?
SUMAK EKŞİSİ NEDİR?
Sumak ekşisi, bu bitkinin kırmızı kısmının belirli koşullarda kurutulup, sofra tuzu ile öğütülmesiyle hazırlanır.
SUMAK EKŞİSİNİN FAYDALARI NELERDİR?
- Hazımsızlığa çözüm sağlar.
- Mideyi rahatlatır.
- Bağırsak hareketlerini dengeleyerek sindirim sistemine destek olur.