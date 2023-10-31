Hap Değerinde Bilgiler! Ağız Kokusundan Kurtulmanın En Basit Yolu…
Hayatınızı kolaylaştıracak hap değerinde muhteşem bilgiler! Bu bilgiler sayesinde hayatınız kolaylaşacak! İşte ağız kokusundan kurtulmanın formülü…
Editör: Selime Albayrak
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Ağız kokusundan kurtulmak için yoğurt tüketimini artırın.
Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için sarımsak tüketin.
ücudunuzun herhangi bir yerinde uyuşma söz konusuysa ceviz yağı sürün.
Gaz sancısından kurtulmak için her yemekten sonra yoğurt ve kimyan karışımı tüketin.