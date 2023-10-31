Hap Değerinde Bilgiler! Ağız Kokusundan Kurtulmanın En Basit Yolu…

Hayatınızı kolaylaştıracak hap değerinde muhteşem bilgiler! Bu bilgiler sayesinde hayatınız kolaylaşacak! İşte ağız kokusundan kurtulmanın formülü…

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Editör: Selime Albayrak
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Hap Değerinde Bilgiler! Ağız Kokusundan Kurtulmanın En Basit Yolu… - Resim: 1

Ağız kokusundan kurtulmak için yoğurt tüketimini artırın.

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Hap Değerinde Bilgiler! Ağız Kokusundan Kurtulmanın En Basit Yolu… - Resim: 2

Enfeksiyon hastalıklarından korunmak için sarımsak tüketin.

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Hap Değerinde Bilgiler! Ağız Kokusundan Kurtulmanın En Basit Yolu… - Resim: 3

ücudunuzun herhangi bir yerinde uyuşma söz konusuysa ceviz yağı sürün.

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Hap Değerinde Bilgiler! Ağız Kokusundan Kurtulmanın En Basit Yolu… - Resim: 4

Gaz sancısından kurtulmak için her yemekten sonra yoğurt ve kimyan karışımı tüketin.

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