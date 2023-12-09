Hepimiz Kullanıyoruz Ama Dikkat Etmiyoruz! Tuvalet Kağıdı Sandığınızdan Daha Önemli Olabilir

2) MALZEME:

Genellikle kağıt veya pamuk bazlı olan tuvalet kağıdı, alerjik reaksiyonlara veya tahrişe neden olabilen kimyasal maddeler içermemelidir. Özellikle hassas bir cilde sahip olanlar için doğal ve organik tuvalet kağıtları tercih etmek önemlidir.