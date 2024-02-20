Hepimizin evinde olan o gıda şifa saçıyor! Suya bir damla eklemeniz yeterli ödemlerinizden hemen kurtulacaksınız. İşte o gıda...
Yararı gibi zararı da olduğu söylenen bu gıda yüz yıllardır yerini mutfağımızda alıyor. Her şeyin çoğunun zarar olabileceği gibi bu gıdaya da kullanırken çok dikkat etmek gerekiyor.
Sirke, hemen hemen herkesin evlerinde bulunmakla beraber; çoğunlukla salata, sos ve turşu gibi farklı bir lezzet katmak için kullanılmaktadır. Fakat, çok eski zamanlardan beri sirkeden, ilaç ve sağlık yapımında da yararlanılmaktadır.
Sirkeli suyun faydaları bilimsel açıdan tam olarak kanıtlanmasa da, halk arasında saymakla bitmeyen faydaları bulunmaktadır. Özellikle kilo verme aşamalarında süreci hızlandırdığına dair çok fazla yorum yapılmaktadır.
Gerek grip, gerek cildi güzelleştirmek gibi çeşitli amaçlarla yararlanılan sirkeli su, içeriğinde A, B1, B2, B6, C ve E vitaminlerinin yanı sıra pektin, potasyum, magnezyum, kalsiyum ve fosfor gibi mineralleri barındırmaktadır.
Aslın sirkenin faydaları saymakla da bitmiyor. Kilo vermeye yardımcı olur. Aşırı kilo problemine sahip olan insanlar, sirkeli su tüketimine paralel olarak daha hızlı bir süreçte kilo verir. Grip ve soğuk algınlığına karşı direnç sağlar.