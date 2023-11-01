Hiç Farkında Olmadan Depresyona Girmiş Olabilirsiniz! Depresyona Girdiğinizin 8 Belirtisi!
Hiç farkında olmadığınız ama sizi depresyona sokacak durumlar yaşıyor olabilirsiniz! Depresyona girdiğinizin 8 belirtisi! Şok olacaksınız! Sizde bu sorunları yaşıyorsanız depresyona girmiş olabilirsiniz! İşte depresyona girdiğinizi gösteren 8 belirti…
Editör: Selime Albayrak
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Saç Dökülmesi: Saçlarınız sürekli dökülüyorsa ve bu durumdan muzdaripseniz depresyona girmiş olabilirsiniz.
Uyku Problemleri: Uyumak isteyip de uyuyamıyorsanız, uyku problemleri yaşıyorsanız yüksek ihtimalle depresyona girmiş olabilirsiniz.
İştahsızlık: Yemek yemek istemiyorsanız ve iştahınız oldukça düşükse depresyona girmiş olabilirsiniz.
Cilt Sorunları: Cildinizde bozulmalar ve sorunlar varsa depresyona girmiş olabilirsiniz.