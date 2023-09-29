İbn-i Sina'nın Ölümsüzlük Meyvesi Dediği İşte O Meyve! 1 Avuç Tüketilmesi Yeterli

Kalp Krizini Önleme Gücü

Bu mucizevi meyve, diyabet, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sağlık sorunlarına karşı koruyucu bir kalkan görevi görüyor. Ayrıca genç yaşta kalp krizi riskini azaltıyor ve kötü kolesterole karşı mücadele ederek vücudu koruyor.