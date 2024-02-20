İnce telli sık dökülen saçlara elveda! Bunları yiyenlerin saçı halat gibi kalın oluyor! Saç dökülmelerini durduruyor! İşte o besinler...

Saç dökülmesine karşı internet üzerinden satılan ilaçlar bazen sağlığı tehlikeye atabilir ve hatta bazı ilaçların kullanımı deri hastalıklarına bile sebep olabilir. Ancak saç dökülmesini durdurmak için içeriden besinlerle katkı sağlamak kalıcı bir çözüm sunmaktadır. Örneğin yumurta vücutta biyotin depolarını doldurarak saç dökülmesini azaltabilir.