Islak mendille temizlik yapanlar yandı! Televizyon ve bilgisayar ekranları nasıl silinir?
Evde, iş yerinde en çok toz veya leke tutan televizyon bilgisayara ekranlarını temizlerken cebinize masraf çıkarmayın. Teknolojik ürünleri temizleme konusunda uyarı yapan uzmanların açıklamalarını sizler için derledik. Peki Televizyon ve bilgisayar ekranları nasıl silinir? İşte ayrıntılar...
Her evde iş yerinde hatta seyahat sırasında bile yanımızda taşıdığımız teknolojik ürünler arttı. Bunların temizliği konusu ise birçok insan tarafından merak edildi. Çünkü bazıları temizlik sırasında ürünlerine kalıcı hasar verebilir. Sizler için televizyon ve bilgisayar ekranını en iyi temizleme yollarını araştırdık. İşte televizyon ve bilgisayar ekranlarına hasar vermeden temizleme yöntemleri...
TELEVİZYON VE BİLGİSAYAR EKRANI NASIL TEMİZLENİR?
Siyah olduklarından hemen lekelenen ve toz tutan bu ekranları ıslak mendille silmeyin.
Kimyasal içeren ıslak mendiller ekranlardaki piksel yapısını bozar. Ayrıca renk ayarlarını da etkiler.
Ekranları silerken sirke, beyaz sabun ve limon suyu gibi doğal formüllerden uzak durun.
Bunlar her ne kadar tozu temizlese de ekran camına hasar verebilir. Bu yüzden bu yöntemleri tercih etmeyin.
Bunun yerine ekranlarınızı mikrofiber bezi ıslatıp önce iyice silin kablolara kadar. Ardından kuru mikrofiber bezle de kurulayın.