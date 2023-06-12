Islak mendille temizlik yapanlar yandı! Televizyon ve bilgisayar ekranları nasıl silinir?

Her evde iş yerinde hatta seyahat sırasında bile yanımızda taşıdığımız teknolojik ürünler arttı. Bunların temizliği konusu ise birçok insan tarafından merak edildi. Çünkü bazıları temizlik sırasında ürünlerine kalıcı hasar verebilir. Sizler için televizyon ve bilgisayar ekranını en iyi temizleme yollarını araştırdık. İşte televizyon ve bilgisayar ekranlarına hasar vermeden temizleme yöntemleri...