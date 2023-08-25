İstanbul Boğazında hangi balıklar tutulur? Boğazda hangi balıklar var?

İstavrit Balığı İstanbul Boğazı'nın en vazgeçilmez balığıdır. Özellikle Üsküdar kıyılarında bolca tutulan İstavrit'i olta balıkçıları genellikle tercih eder. Çapari takımı kullanılarak çok kolay bir şekilde tutulan bu balığın tadı ise çok güzeldir.