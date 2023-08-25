İstanbul Boğazında hangi balıklar tutulur? Boğazda hangi balıklar var?
İstanbul Boğazında hangi balıklar tutulur diye soran olta balıkçıları İstanbul'da balık tutmaktan vazgeçemezler. Yoğun balık varlığı ile İstanbul'da balık tutulacak birçok bölge bulunmaktadır. İşte İstanbul Boğazında tutabileceğiniz en harika balıklar!
Özellikle İstanbul'un geçmiş yıllarında boğazda bolca bulunan kılıç balığı maalesef şu dönemlerde çok azalmış durumda. Sayılarının artışını sağlamak sebebiyle belli dönemlerde av yasağı getirilen Kılıç Balığı'nın eti çok lezzetlidir.
Hamsi genellikle Karadeniz'de bulunmasına rağmen havaların soğuması ile boğazdan geçerek Marmara Denizi'ne de inmektedir. Özellikle boğazın Karadeniz'e yakın kısımlarında bulunan Hamsi çok tercih edilen bir balık türüdür.
İstavrit Balığı İstanbul Boğazı'nın en vazgeçilmez balığıdır. Özellikle Üsküdar kıyılarında bolca tutulan İstavrit'i olta balıkçıları genellikle tercih eder. Çapari takımı kullanılarak çok kolay bir şekilde tutulan bu balığın tadı ise çok güzeldir.
Kefal boğazda tutulması muhtemel balıklardan biridir. Genelde kış mevsiminde Kasımpaşa, Balat ve Ayazkapı'da avlanan bu balık Arnavutköy'de de tutulabilmektedir.