Japonların Nasıl Bu Kadar Zayıf Olduğu Ortaya Çıktı! Bir Bardağı Zayıflamak İçin Yetiyor

KARABUĞDAY ÇAYI NASIL YAPILIR?

Karabuğday çayını, kabuğundan arındırılmış bir şekilde kaynatmak gerekmektedir. Bu işlem, çayın fındıksı ve hafif kızarmış bir lezzet kazanmasını sağlar. Karabuğday, sıcak su ile karışınca ortaya misler gibi bir koku çıkar.