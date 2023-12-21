Japonların Nasıl Bu Kadar Zayıf Olduğu Ortaya Çıktı! Bir Bardağı Zayıflamak İçin Yetiyor
Japonya, sağlıklı yaşam biçimi ile dünyaya örnek oluyor. Bu seferki örneği ise hem zayıflatan hem de sağlıklı bir yaşamın sırrı olan 'soba-cha' çayı. Soba-cha çayı, karabuğdayın kabuklu tohumlarından yapılarak üretiliyor. İşte soba-cha çayına dair her şey...
Japonların sık sık kullandığı, sağlıklı ve uzun yaşamın sırrı olan soba-cha çayı, diyabetten kilo vermeye kadar birçok fayda sağlıyor.
Antioksidan bakımından zengin olan karabuğday, besleyici bir tohumdur. Karabuğdaydan elde edilen çay ise sağlıklı bir yaşamın kapılarını aralarken kilo vermede yardımcı oluyor.
KARABUĞDAY ÇAYI NASIL YAPILIR?
Karabuğday çayını, kabuğundan arındırılmış bir şekilde kaynatmak gerekmektedir. Bu işlem, çayın fındıksı ve hafif kızarmış bir lezzet kazanmasını sağlar. Karabuğday, sıcak su ile karışınca ortaya misler gibi bir koku çıkar.
Karabuğday çayı Japonya merkezli tüketilen bir çay olsa da dünya çapında da tüketilmeye başladı.