Kar edeceğim derken zarar etmeyin! Altını olanlar dikkat etsin! Sahte altın piyasada! Şimdi de bu başladı!

Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz ve garantisiz satılan altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bazı kuyumcular da önlem almış, alım ve satışını yapmama kararı almışlardı.

Eskişehir'den de Kuyumcular Odasından konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Kuyumcular Odası ilerleyen zamanda kendilerinin de bu tarz bir karar alabileceğini belirtti.