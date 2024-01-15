Kar edeceğim derken zarar etmeyin! Altını olanlar dikkat etsin! Sahte altın piyasada! Şimdi de bu başladı!
Birikim yapmak ve kazanç elde etmek amacıyla altına yatırım yapanları kuyumcular uyarıyor. Uzmanlar sahtecilik yöntemlerine daha yatkın olan kesme altın yönteminden uzak durulması gerektiğini dile getiriyor. Eskişehir Kuyumcular Odasından uyarı geldi.
Son dönemde ekonomik sorunlara karşı önlem olarak altına yatırım yapanları uzmanlar uyarıyor. Kesme altının sahtecilik yöntemlerine daha uygun olması nedeniyle dikkatli kullanılması gerektiğini söyleyen kuyumcular bu konuda önlem alınması gerektiğini dile getiriyor.
Üzerinde herhangi bir barkod bulunmayan, paketsiz ve garantisiz satılan altınla ilgili geçtiğimiz günlerde İstanbul'da bazı kuyumcular da önlem almış, alım ve satışını yapmama kararı almışlardı.
Eskişehir'den de Kuyumcular Odasından konuyla ilgili çeşitli açıklamalar yapıldı. Kuyumcular Odası ilerleyen zamanda kendilerinin de bu tarz bir karar alabileceğini belirtti.
Kesme altının normalde atölyelerde kullanıldığını ve olmaması gerektiği bir şekilde popüler olduğunu aktaran Eskişehir Kuyumcular Odası Yönetim Kurulu Üyesi Alper Yönlüer, sahtecilik yöntemlerinin önüne geçmek amacıyla vatandaşlara bildikleri esnaftan güvenilir şekillerde alışveriş yapmasını tavsiye etti.
Müşterilerden paketli gram altın, Cumhuriyet altını ve darphanenin bastığı çeyrek altını güvendiği kuyumculardan almasını öneren kuyumcu esnafı, sosyal medyadaki kaynağı belirsiz haberlere itibar edilmemesini istedi.