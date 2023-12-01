Kış Çiçeği Görüntüsü İle Büyülüyor ✨ Yılbaşı Kaktüsü 'nün Bakımı Nasıl Yapılır?
Yılbaşı geliyor... Yılbaşı gelirken kış çiçekleri de yerlerini almaya başladı. Kışın ortasında rengi ve güzelliğiyle herkesi büyüleyen kış çiçeğinin bakımı da oldukça önemlidir. Peki Kış Çiçeği 'Yılbaşı Kaktüsü 'ne nasıl bakım yapılır?
Kış çiçeğinin bakımı oldukça kolaydır ancak daha sağlıklı yetişmesi için bazı püf noktaları bilmek önemlidir.
IŞIĞA DİKKAT EDİLMELİ
Yılbaşı çiçeği dolaylı gelen ve parlak ışık sever. Bu yüzden doğrudan ışık almadığına dikkat etmelisiniz ve güneye yerleştirmemelisiniz. Eğer çiçeğinizin yaprakları kırmızı ya da pembeye dönüyorsa hemen dolaylı ışık alacağı yere koymalısınız.
TOPRAK VE SU
Uzmanlar, bu bitkinin bir miktar nemi koruyan ancak suyla tıkanmayan, iyi drenajlı saksı toprağında en iyi sonucu verdiğini söylüyor. Çok su vermemeli ve toprağını havalandırmalısınız. Aynı zamanda bir sonraki sulama işleminde toprağın kesin kuruduğundan emin olmalısınız.
SICAKLIK VE NEM
Uzmanlar, kış çiçeğinin hafif nemli ortamda daha sağlıklı büyüdüğünü söylüyor. Bu yüzden havası çok kuru bir eviniz varsa kaktüsünüzün bundan hoşlanmayacağını bilmeniz lazım.