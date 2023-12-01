Kış Çiçeği Görüntüsü İle Büyülüyor ✨ Yılbaşı Kaktüsü 'nün Bakımı Nasıl Yapılır?

TOPRAK VE SU

Uzmanlar, bu bitkinin bir miktar nemi koruyan ancak suyla tıkanmayan, iyi drenajlı saksı toprağında en iyi sonucu verdiğini söylüyor. Çok su vermemeli ve toprağını havalandırmalısınız. Aynı zamanda bir sonraki sulama işleminde toprağın kesin kuruduğundan emin olmalısınız.