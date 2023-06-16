Kolajen ve kalsiyum deposu! Bağırsak, işkembe ve mumbar nasıl temizlenir?
Doğadaki en güçlü kolajen deposu olan hayvan bağırsağı, işkembesi ve mumbarı Batılıların hedefinde oldu. Kokusu ve görüntüsü her ne kadar sevilmezse de kalsiyum bakımından da zengin olan bu besinler kesinlikle tüketilmeli. Peki bağırsak, işkembe ve mumbar nasıl temizlenir? işte yanıtı...
Anadolu'nun en eski lezzeti olan havyan bağırsağı yemekleri günümüzde Batılılar arasında oldukça popüler oldu. 25-30 yaş sonrası vücutta azalan kolajeni en doğal yöntemle sağlayan mumbar işkembe gibi besinler hızla karşılar. Eski çağlarda bu besinler; et peynir süt gibi ürünlerin muhafaza etmesi için kullanılırdır. Yemek formunda tüketilen ve kolajen kalsiyum deposu olan mumbar, işkembeyi evde kolayca yapabilirsiniz. İşte bağırsak temizleme yöntemi...
BAĞIRSAK, İŞKEMBE VE MUMBAR TEMİZLEME NASIL YAPILIR?
Anadolu'nun en eski sevilen lezzeti olan işkembe ve mumbar lezzetlerini eve taşımanın en hızlı yolunu sizler için derledik. Bağırsak temizliğinde en kritik yöntem içeriğinde biriken atıkları ve kokuyu gidermektir. Bunun için kaya tuzu ve sirke oldukça etkidir.
Anadolu kadınları bunun için hızla bir temizlik sağlamak adına tüm bağırsakları mumbar ya da işkembeleri sıcak suya kaya tuzuyla beraber batırır. Bir gün sonra üzerindeki kirli tabakayı temizler. Akabinde ise yeniden tuz ve sirkeye yeniden batırır ve bekletilir. Temizleme işlemi için kendinize en az 2 gün ayırın.
Hem yemeğin lezzetini artırır hem de pişerken de kokuya neden olmaz. Kaya tuzu oldukça güçlü bir mikrop öldürücüdür. Sirke ise içeriğindeki besin değerlerini korur. Bu yüzden bu iki malzemenin kullanılması şarttır. Bunun dışında ise temizleme işlemi bittikten yemeğinizi yapabilirsiniz.