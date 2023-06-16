Kolajen ve kalsiyum deposu! Bağırsak, işkembe ve mumbar nasıl temizlenir?

Hem yemeğin lezzetini artırır hem de pişerken de kokuya neden olmaz. Kaya tuzu oldukça güçlü bir mikrop öldürücüdür. Sirke ise içeriğindeki besin değerlerini korur. Bu yüzden bu iki malzemenin kullanılması şarttır. Bunun dışında ise temizleme işlemi bittikten yemeğinizi yapabilirsiniz.