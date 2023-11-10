Köpekler Meyve Yer mi? Köpeklere Meyve Verirseniz Ne Olur?

4. Meyveler Köpeğinize Temel Besinleri Sağlamanıza Yardımcı Olabilir

Meyveler aynı zamanda C, A ve potasyum gibi birçok temel vitamin ve mineral açısından da iyi bir kaynaktır. Bu besinler, uygun kemik yoğunluğunun ve kardiyovasküler sağlığın korunması da dahil olmak üzere çeşitli vücut fonksiyonları için önemlidir.