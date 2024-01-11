Mandalina Kabuğunun Bilinmeyen Faydası! Mandalina Kabuklarını Kaloriferin Üzerin Koyun ve Bekleyin

Mandalinanın kendisi ayrı, kabukları ayrı fayda saçıyor. Daha önce hiç mandalina kabuklarını kaloriferin üzerine koymayı denemiş miydiniz? Bir deneyin ve sonuçlarını görün. İşte detaylar...

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Mandalina Kabuğunun Bilinmeyen Faydası! Mandalina Kabuklarını Kaloriferin Üzerin Koyun ve Bekleyin - Resim: 1

Kış mevsiminin etkisini görmeye başladık. Havaların soğumasıyla petekler de ısınmaya başladı. Peki daha önce kalorifer peteklerinin üzerine mandalina kabuğu koymuş muydunuz?

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Mandalina Kabuğunun Bilinmeyen Faydası! Mandalina Kabuklarını Kaloriferin Üzerin Koyun ve Bekleyin - Resim: 2

Mandalinanın içerisinde yüksek oranda C vitamini bulunmaktadır. İçerdiği besin değerleri sayesinde bağışıklık sistemini güçlendirir, antioksidan özellikleriyle hücreleri korur ve sindirim sistemine destek olur.

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Mandalina Kabuğunun Bilinmeyen Faydası! Mandalina Kabuklarını Kaloriferin Üzerin Koyun ve Bekleyin - Resim: 3

Mandalinanın yalnızca kendisi değil aynı zamanda kabukları da fayda saçmakta. 

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Mandalina Kabuğunun Bilinmeyen Faydası! Mandalina Kabuklarını Kaloriferin Üzerin Koyun ve Bekleyin - Resim: 4

MANDALİNALARIN KABUKLARI PETEKLERDE YERİNİ ALSIN

Isınan peteklerin üzerine mandalina kabuklarını koymak, doğal temizlik yöntemi olarak bilinmektedir. 

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