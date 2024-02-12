Mor soğanı kaynatıp içenler bu faydasına inanamıyor! Mor soğan bu hastalıklara iyi geliyor! Doktorlar bile içiyor!
Doğadaki pek çok bitkinin her gün yeni bir faydasını öğreniyoruz. Mor soğan normalde salatalarımızı süslese de mor soğanın suyu da oldukça faydalı. Peki mor soğan hangi hastalıklara iyi geliyor?
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Son zamanlarda bitkisel tedaviler çok fazla araştırılıyor. Özellikle kış mevsiminin getirdiği hastalıklar nedeniyle pek çok bitki çayı içmek isteyenler alternatifleri arıyor.
DOĞAL BİR ANTİBİYOTİK
İçerdiği C, B6 vitaminleri, folik asit, magnezyum, demir, krom gibi maddeler nedeniyle antibiyotik etkisi yaratıyor.
SİNDİRİM SİSTEMİNİ ÇALIŞTIRIYOR
Soğan suyu yoğun bir lif içermektedir. Bu nedenle bağırsak sağlığını destekler.
SAÇLARIN SAĞLIKLA UZAMASINI SAĞLAR
Kükürt içeren mor soğan saç uzamasını destekleyen bitkilerden biridir!