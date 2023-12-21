Nohudu Yumuşacık Yapacak Püf Noktalar! Haşlama Suyunun İçine 1 Çay Kaşığı Eklemeniz Yetecek

NOHUTUN FAYDALARI NELERDİR?

- Nohudun içinde bulunan protein ve lif, sindirim sistemini yavaşlatır ve tokluk hissi yaratır. Bu da kilo kaybına yardımcı olur.

- Nohut içinde; manganez, kalsiyum, demir, magnezyum, mineraller ve K ve A vitaminleri barındırır. Bu da kemik büyümesi, kemik mineralizasyonu ve kolajen üretimi için önemlidir.