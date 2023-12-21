Nohudu Yumuşacık Yapacak Püf Noktalar! Haşlama Suyunun İçine 1 Çay Kaşığı Eklemeniz Yetecek
Nohut, Türk mutfağında ayrı bir yere sahiptir. Neredeyse her evdeki tencere nohut pişer. Peki lezzetli ve sert olmayan nohudu nasıl yapabiliriz? İşte yumuşacık nohut için püf noktalar. Şimdiden afiyet olsun.
Nohutları haşlamanın bir numaralı kurallarından birisi kabuklarıdır. Kabukların ayrılması için bir gün öncesinden suya konulması gerekmektedir. Nohut, suyu çekecek ve yumuşayacaktır.
1 KAŞIK EKLEMENİZ YETERLİ OLACAK
Nohutları suda bekletirken içine 1 çay kaşığı karbonat atın. Karbonat, nohudun kabuklarını daha hızlı atmasına yardımcı olur. Aynı zamanda haşlama suyuna ekleyeceğiniz birkaç damla limon suyu da nohutların yumuşamasına yardımcı olur.
NOHUTUN FAYDALARI NELERDİR?
- Nohudun içinde bulunan protein ve lif, sindirim sistemini yavaşlatır ve tokluk hissi yaratır. Bu da kilo kaybına yardımcı olur.
- Nohut içinde; manganez, kalsiyum, demir, magnezyum, mineraller ve K ve A vitaminleri barındırır. Bu da kemik büyümesi, kemik mineralizasyonu ve kolajen üretimi için önemlidir.
- Nohudun içindeki C, E ve K vitaminleri de cilt sağlığı için faydalıdır. Yaraları onarır, kırışıklıkları giderir, kuru cildi nemlendirir ve güneş yanıklarına karşı korur.