Okuyunca Şoka Gireceksiniz! Bulaşık Makinesi Deterjanı Kansere Mi Yol Açıyor?
Uzmanlar, bulaşık makinesi deterjanlarının bağışıklık sistemini kötü etkilediğini açıkladı. Parlatıcıların içinde bulunan kimyasallar, bağırsaklara zarar vermekle birlikte kanser riskini arttırdığı ortaya çıktı.
Yemek safhası bittikten sonra bulaşıklar hoop makinaya. Ancak en güvenilir markalı deterjanlar bile risk saçıyor. Deterjanların içinde bulunan kimyasallar, sağlığımızı kısa veya uzun vadede olumsuz etkileyebiliyor.
DETERJANLAR KANSERE Mİ YOL AÇIYOR?
Uzmanlar bulaşık makinesi deterjanlarının bağışıklık sistemini bozduğunu açıklayarak kanser uyarısı yapıyor.
Parlatıcılar içindeki alkol etoksilatlar, iyice durulanmadığı taktirde bağırsaklara inerek, bağışıklık sistemini bozar.
Bu etkiler inflamatuvar bağırsak hastalıkları, sindirim bozuklukları, metabolik sendrom, obezite, alerjik hastalıklar ve hatta kanser gibi hastalıkları içeriyor.