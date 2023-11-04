Parlaklığına ve Rengine Aldanmayın! Sahte Zeytin Nasıl Anlaşılır?

Doğal zeytini ayırt etmek oldukça önemli. Çünkü sahte zeytin insan sağlığına tehlike saçıyor! Peki sahte zeytin nasıl anlaşılır? Sizler için dikkat etmeniz gerekenleri yazdık!

SAHTE RENKLENDİRİCİLERE ALDANMAYIN! SAHTE ZEYTİN NASIL ANLAŞILIR?

Oleaceae familyasından Olea europaea ağacının meyvesi olan zeytinin anavatanı Akdeniz bölgesi'dir. Günümüzde dünyanın birçok yerinde yetiştirilmekte olan zeytin oval veya yuvarlak şekilli, yeşil, siyah veya kahverengi renkte bir meyvedir. Zeytin, olgunlaştığında acı bir tada sahiptir, ancak tuzlu suda bekletildikten sonra veya yağ olarak işlendikten sonra yenilebilir hale gelir.

Çok besleyici olan zeytin protein, yağ, karbonhidrat, vitamin ve mineraller açısından zengindir. Özellikle yağda çözünen A, E, K vitaminleri ve antioksidanlar bakımından zengindir. Ayrıca, zeytinler lif, bakır, demir, kalsiyum ve potasyum gibi mineraller içerir. Zeytin, kalorisi yüksek olmasına rağmen, yüksek besin değeri ile dikkat çeker. Zeytin sadece yağıyla değil, aynı zamanda taze veya konserve haliyle de tüketilir. Doğal olduğu sürece zeytin sağlığa çok faydası olan bir gıda ürünüdür ancak günümüzde gıdalarda yapılan tağşiş yani aldatmaca sebebiyle bu durum tam tersi bir etki yaratmaktadır. Peki sahte zeytin nasıl anlaşılır? Dikkat etmeniz gerekenleri yazdık!

SAHTE ZEYTİNİ ANLAMA YOLLARI

Sahte zeytin, gerçek zeytinden farklı olarak, zeytin meyvesinden üretilmez veya zeytinin tüm besin değerlerini içermez. Sahte zeytinde, zeytin yerine bitkisel yağlar, nişasta, jelatin ve diğer katkı maddeleri kullanılabilir. Sahte zeytin, gerçek zeytine göre daha ucuzdur ve daha uzun süre dayanır.

Sahte zeytini anlamanın birkaç yolu vardır:

Görünüm: Sahte zeytin genellikle gerçek zeytinden daha parlak ve renkli görünür.

Koku: Sahte zeytin genellikle gerçek zeytinden daha az aromalı veya daha yapay bir kokudadır.

Tat: Sahte zeytin genellikle gerçek zeytinden daha az lezzetlidir.

Yapı: Sahte zeytin genellikle gerçek zeytinden daha yumuşak veya daha gevşek bir yapıya sahiptir.

Fiyat: Sahte zeytin genellikle gerçek zeytine göre daha ucuzdur.

DOĞAL ZEYTİN VE ZEYTİNYAĞININ FAYDALARI

Zeytin ve zeytin yağının faydaları şunlardır: