Patatesleri Filizlenenler Bu Yöntemi Denesin! Patatesler Daha Uzun Süre Tüketilebiliyor
Patates neredeyse her gün sofralarımızda yer alır. Küçük büyük demeden herkes lezzetle yer. Ancak uzun süre bekleyen patatesler bir süre sonra filizlenmeye başlar. Filizlenmesini engellemek ise oldukça basittir. Kış ayları boyunca patateslerinizi filizlenmelerden koruyun. İşte yöntemler...
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Patatesler özellikle nemli ortamlarda filizlenir. Bunun olmaması için de patateslerinizi naylon poşetlerde değil, file içinde ya da hava alabilen sepetlerde saklayın. Serin ve kuru yerde muhafaza etmek ömrü uzatır.
PATATESLERİN FİLİZLENMESİ NASIL ENGELLENİR?
Serin ve Kuru Ortamda Muhafaza Etmek:
Oda sıcaklığından daha serin bir ortamda saklanan patateslerin filizlenmesi de gecikecektir.
Işıktan Uzak Tutun:
Işık, patateslerin filizlenmesine etki eder o yüzden ışık almayan ve kapalı bir yerde patateslerinizi saklayın.
Patatesleri Soğuk Bir Ortamda Saklayın:
Patateslerinizi buzdolabında saklayabilirsiniz. Ancak buzdolabının içindeki nemin patatesler üzerinde birikmemesine dikkat edin.
Patatesleri Diğer Yiyeceklerden Ayrı Bir Yerde Saklayın:
Bazı sebze ve meyveler etilen gazı üretir ve bu gaz patateslerin filizlenmesini hızlandırır.
Filizleri Düzenli Olarak Kontrol Edin:
Düzenli olarak patateslerin filizlenip filizlenmediğini kontrol edin. Bu şekilde diğer patateslerin filizlenmesini de engelleyebilirsiniz.
Havalandırın:
Patateslerinizi olabildiğince havalandırın, bu sayede nem birikmesinin önüne geçebilir ve filizlenmesini engelleyebilirsiniz.
Sağlam Olanları Ayırın:
Filizlenmeye başlayan patatesleri, diğer patateslerden ayırın. Bu sayede sağlam patateslerin filizlenmesi gecikecektir.