Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor! ❌Yıllarca Bakliyatlarınızı Koruyun

Pirinç, nohut ve fasulye gibi daha bir çok bakliyat neme ışığa kısacası ortama bağlı hızla böceklenme ya da halk arasında kelebeklenme denilen duruma maruz kalır. Kilolarının çok pahalı olduğu ve temel gıda arasında yer alan bakliyatları bu yüzden korumak lazım.