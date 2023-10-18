Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor! ❌Yıllarca Bakliyatlarınızı Koruyun
Uzun süre hiç bozulmadan bakliyatları saklamanın formülünü bulduk! Bu yöntem sayesinde yıllarca bakliyatların böceklenmeden tüketilmesini sağlar.
Pirinç, nohut ve fasulye gibi daha bir çok bakliyat neme ışığa kısacası ortama bağlı hızla böceklenme ya da halk arasında kelebeklenme denilen duruma maruz kalır. Kilolarının çok pahalı olduğu ve temel gıda arasında yer alan bakliyatları bu yüzden korumak lazım.
Pirinç Fasulye Nohut Asla Böceklenmiyor!
Bakliyatlar yanlış muhafaza edildiklerinde hızla böceklenmeye maruz kalır. Paketlerinden çıktıktan bir kaç zaman sonra hızla bozulmaya müsait olan pirinç fasulye ve nohut ürünlerini muhafaza etme yöntemlerini keşfettik.
Böceklenme en hızlı nem ve rutubetli ortamlarda oluşur. Bu yüzden kesinlikle nem ve neme maruz alanlardan en iyi yöntemlerde saklansa bile yine tehlikeye girer.
Bakliyatlarınızı hızla böceklenmemesi için bakliyat kutularının içine birer adet defne yaprağı ekleyebilirsiniz.