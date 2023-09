Portakal yalnızca bir C vitamini kaynağı değil! Portakalın bilinmeyen faydaları ve bir kolajen kaynağı antioksidan olarak portakal

4. Doğal kolajen ve C vitamini deposu üstelik demir onsuz eksik: Bir portakal yaklaşık 70 miligram C vitamini sağlar. C vitamini, demir emilimini artırmanın yanı sıra iltihapla savaşmak ve kan basıncını düşürmek gibi önemli faydalara sahiptir. Aynı zamanda kemiklerimizde kolajen üretimine yardımcı olur.