Portakal yalnızca bir C vitamini kaynağı değil! Portakalın bilinmeyen faydaları ve bir kolajen kaynağı antioksidan olarak portakal
Portakal, C vitamini kaynağı olarak genelde bağışıklık sistemini güçlendirmek ve hastalıklara direnç kazandırmakla bilinir ancak aynı zamanda bir dizi daha bilinmeyen faydası vardır. İşte portakalın bilinmeyen faydaları:
Portakal yalnızca bir C vitamini kaynağı değil! Portakalın bilinmeyen faydaları
1. Bağırsakları Çalıştırır: Yapılan araştırmalar, günde bir portakal tüketmenin bağırsak mikrobiyotasına son derece yararlı olduğunu gösteriyor. Portakal, aynı zamanda glikoz, insülin duyarlılığı ve LDL (kötü kolesterol) seviyelerini azaltıyor. Portakal suyu ayrıca prebiyotik göreviyle faydalı bağırsak bakterilerini büyütüyor.
2. Kilo Vermeye Yardımcı Olur: Portakallar az kalorili ve bol lifle olmakla beraber temel besinleri içerir ve günde sadece bir portakal yiyerek bu besin ihtiyacınızın önemli bir kısmını düşük kaloriyle karşılayabilirsiniz.
3. Orta boy bir portakal sadece 60 kalori sağlar. Portakal, vücuda 3 gram lif sağlayarak daha iyi bağırsak sağlığı, iyi kolesterol ve düşük kalp hastalığı riski gibi faydalar sunar. Ayrıca portakal lifleri, şekeri emme hızını yavaşlatarak uzun süre tok hissetmenize yardımcı olabilir.
4. Doğal kolajen ve C vitamini deposu üstelik demir onsuz eksik: Bir portakal yaklaşık 70 miligram C vitamini sağlar. C vitamini, demir emilimini artırmanın yanı sıra iltihapla savaşmak ve kan basıncını düşürmek gibi önemli faydalara sahiptir. Aynı zamanda kemiklerimizde kolajen üretimine yardımcı olur.