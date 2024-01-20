Reçeliyle, çayıyla mucize meyve! Her akşam yediğinizde sonuçlarına inanamayacaksınız. Ayvanın bu faydasını biliyor muydunuz?
Ayva kimi insanların çok sevdiği kimilerinin de yemekte zorlandığı bir meyve. Ancak kendine has tadıyla ayrılan ayvanın sayısız önemli faydası bulunuyor. Her gece yatmadan önce bir dilim ayva yerseniz pek çok rahatsızlığa iyi geldiği biliniyor. İşte ayvanın hiç bilinmeyen faydaları...
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Potasyum, magnezyum, manganez ve C vitamini açısından zengin olan ayva, özellikle sinir sistemi ve kas fonksiyonları için önemlidir.
Geceleri 1 dilim ayva yiyip uyumak, faydasından yararlanmak için çok etkilidir.
Ayva şeker oranı en düşük meyvelerden birisidir ve kan şekerini yükseltmediği gibi gereksiz kaloriler de içermez. Bu sebeple gönül rahatlığıyla tüketilebilir.
Gece ayva yemek yüksek lif içeriği sayesinde iştahı kapatarak tokluk hissi sağlar. Böylece kilo kontrolü sağlanabilir.
Uyumadan hemen önce yenilen 1 dilim ayva, gece boyunca vücudun kan şekerini dengede tutmaya yarar.