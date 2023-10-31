Saç Bakımında Yaptığınız Hatalar
Saç bakımı süreci olduğunda işleri yanlış yapmanın ne kadar kolay olduğunu öğrendiğinizde şaşıracaksınız. Muhteşem saçlara sahip olmanızı engelleyebilecek bazı yaygın saç bakımında yaptığınız hataları derledik.
1. Saçınızı Yanlış Şekilde Yıkıyorsunuz
Saçınızı duşta ayakta yıkamak kullanışlı olabilir ancak baş aşağı şampuanlamak aslında daha fazla fayda sağlayabilir. Eğer uzun saçlarınız varsa baş aşağı yıkamak, temizlik ürünlerini saçınızın gizli katmanlarına uygulamanızı kolaylaştırır. Hassas, sivilceye eğilimli bir cildiniz varsa, saçınızı baş aşağı durulamak saç bakım ürünlerinin ve saçınızdaki yağın boynunuza ve sırtınıza bulaşıp cildinizi tahriş etmesini önleyeceği için kırılmaları önlemeye yardımcı olabilir.
2. Kuru Şampuanı Yalnızca Kirli Saçlarda Kullanıyorsunuz
Kuru şampuan kullanmak, duş almaya vaktiniz olmadığında saçınızı yenilemenin harika bir yoludur, ancak aslında buklelerinizin yağını almaktan çok daha fazlasını yapabilir. İnce saçlarınız varsa, köklere biraz kuru şampuan sıkmak saçınızın anında canlanmasını ve daha dolgun görünmesini sağlayabilir. Ancak aşırıya kaçmayın çünkü kuru şampuanı çok sık kullanmak saç derinizde ürün birikmesine ve kaşınmasına neden olabilir.
3. Saç Kremini Çok Uzun Süre Kullanıyorsunuz
Saç kremi uygulamak, saç kütikülünüzü koruduğu ve saç tellerinizi daha pürüzsüz ve daha kolay açılmasını sağladığı için saç bakımı rutininizde önemli bir adımdır. Ancak iş saçınızda bırakmaya gelince, daha azı daha fazladır. Saç kremini çok uzun süre uygulamak buklelerinizi ağırlaştırabilir ve yağlı görünmelerine neden olabilir. Saç kremini saçınızda 3 dakikadan fazla bekletmemeniz, saç kreminin tüm faydalarından yararlanmanız için yeterlidir.
4. Aynı Şampuanı Kullanıyorsanız
Saçınız için harikalar yaratan şampuanı bulduğunuzda, onu her zaman kullanmak cazip gelecektir. Ancak saçınız aslında zamanla aynı ürünlere alışır ve sonunda çalışmayı bırakırlar. Saçınızın muhteşem görünmesini sağlayan şampuanları stoklamak yerine, 2 veya 3 farklı şampuan ve saç kremine yatırım yapın ve bunları hava durumuna, su kalitesine ve saçınızın nasıl hissettiğine bağlı olarak değiştirin.