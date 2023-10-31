Saç Bakımında Yaptığınız Hatalar

3. Saç Kremini Çok Uzun Süre Kullanıyorsunuz

Saç kremi uygulamak, saç kütikülünüzü koruduğu ve saç tellerinizi daha pürüzsüz ve daha kolay açılmasını sağladığı için saç bakımı rutininizde önemli bir adımdır. Ancak iş saçınızda bırakmaya gelince, daha azı daha fazladır. Saç kremini çok uzun süre uygulamak buklelerinizi ağırlaştırabilir ve yağlı görünmelerine neden olabilir. Saç kremini saçınızda 3 dakikadan fazla bekletmemeniz, saç kreminin tüm faydalarından yararlanmanız için yeterlidir.