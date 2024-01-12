Sahte Balı Anlamak Çok Kolay! Balın Hakiki Olduğu Nasıl Anlaşılır?

1) ETİKETLERİ KONTROL EDİN

Bal alırken yapmanız gereken ilk iş etiketlere bakmanız. Gerçek bir balın etiketinde sadece bal ve belki de bir miktar polen veya balmumu bulunmalıdır. Şeker ya da diğer katkı maddeleri bulunan ballardan uzak durmalısınız.