Sahte Balı Anlamak Çok Kolay! Balın Hakiki Olduğu Nasıl Anlaşılır?
Bal, vücut sağlığına oldukça faydalıdır. Ancak sahte bal olayları sürekli gündemde. Peki balın sahte olup olmadığını nasıl anlarız? İşte hakiki balı anlamının yöntemleri...
1) ETİKETLERİ KONTROL EDİN
Bal alırken yapmanız gereken ilk iş etiketlere bakmanız. Gerçek bir balın etiketinde sadece bal ve belki de bir miktar polen veya balmumu bulunmalıdır. Şeker ya da diğer katkı maddeleri bulunan ballardan uzak durmalısınız.
2) FİYATINA DİKKAT EDİN
Gerçek balın fiyatı oldukça yüksektir. Düşük fiyatlı ballar genellikle yüksek oranda şeker ağırlıklı ya da sahtedir.
3) KRİSTALİZASYON
Balın kristalleşmesi doğal bir süreçtir ve hakiki balda görülür. Sahte ya da işlenmiş balda şekerlenme görünmez. Bu nedenle kristalleşmiş bal tercih etmelisiniz.
4) ASİT TESTİ
Hakiki bal asitli olmalıdır. Birkaç damla balı bir miktar suya damlatın ve karıştırın. Eğer bu karışımın pH seviyesi 7'nin altında ise, balın gerçek olduğunu söyleyebilirsiniz.