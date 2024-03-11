Sahura kadar uyuyamayanlar müjde! Beklerken dinleyip kendinizi geliştirebileceğiniz podcastler!

3.Ortamlarda Satılacak Bilgiler

Ortamlarda Satılacak Bilgiler, en iyi kişisel gelişim podcast’leri listemizde belki de en komplike bilgilere erişebileceğiniz yayınlarla dikkat çekiyor. İsmi bilinmeyen biri tarafından yapılan yayınlarıyla dikkat çeken Ortamlarda Satılacak Bilgiler, Merve ismiyle anılıyor. Sohbet tadında ilerleyen podcastlerle ön plana çıkan Ortamlarda Satılacak Bilgiler serisi, farklı uzunlukta sohbetlere ev sahipliği yapıyor.

Yarım saatten 3-4 dakikaya kadar sohbet şeklinde devam eden bu podcastlerde psikolojiden felsefeye, belgeselden sinema dünyasına, kişisel gelişimden kültürel konulara kadar birçok alanda bilgi edinebilirsiniz. Yarım saat ile 3-5 dakika aralığındaki bu podcastler, özellikle gündelik yaşam içerisinde kısa sürelerde vaktinizi en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlayacak.