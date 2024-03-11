Sahura kadar uyuyamayanlar müjde! Beklerken dinleyip kendinizi geliştirebileceğiniz podcastler!
İftardan sonra sahura kadar uyumakla uyumamak arasında kalanlara güzel bir haberimiz var! İşte sahuru beklerken dinleyip kendinizi geliştirebileceğiniz podcastler!
1.Teknoseyir
Teknoloji podcastleri denildiğinde akla ilk gelen isimlerden olan TeknoSeyir, bilim tutkunları için muhteşem bir tercih olacaktır. Bilim ve teknoloji hakkında güncel gelişmelere TeknoSeyir podcast’leri üzerinden erişebilirsiniz.
TeknoSeyir podcastleri, zaman kullanımı açısından da oldukça iddialı. Yaklaşık olarak 10 dakikalık yayınlardan oluşan TeknoSeyir serisi, oldukça güncel konulara değiniyor. Dolayısıyla bilim ve teknoloji alanındaki en güncel gelişmelerden uzakta kalmamak adına TeknoSeyir’i favorilerinize ekleyebilirsiniz.
2.Açık Bilim Podcast
Geniş kadrosu ve farklı alanlardaki sohbetleriyle dinleyicilerin beğenisini toplayan Açık Bilim Podcast, bilim tutkunları için oldukça eşsiz bir tercih olacaktır. En iyi kişisel gelişim podcast’leri listemizde oldukça önemli bir yerde bulunan Açık Bilim Podcast ekibi, birbirinden farklı alanlarda uzmanlaşmış yayıncılardan oluşuyor.
Açık Bilim Podcast ekibi içerisinde; Nörolog Onur Arpat, Prof. Dr. Mustafa Çetiner, Fizikçi Kaan Öztürk ve Uçak Mühendisi Tevfik Uyar bulunuyor. Böylesine geniş bir kadroyla dinleyicilere ulaşan Açık Bilim Podcast’te tahmin edileceği üzere konuşulan konular ve sohbetler de oldukça zengin bir içeriğe sahip. Açık Bilim Podcast yayınlarında bilime dair hemen her alanda bilgi edinebilirsiniz.
3.Ortamlarda Satılacak Bilgiler
Ortamlarda Satılacak Bilgiler, en iyi kişisel gelişim podcast’leri listemizde belki de en komplike bilgilere erişebileceğiniz yayınlarla dikkat çekiyor. İsmi bilinmeyen biri tarafından yapılan yayınlarıyla dikkat çeken Ortamlarda Satılacak Bilgiler, Merve ismiyle anılıyor. Sohbet tadında ilerleyen podcastlerle ön plana çıkan Ortamlarda Satılacak Bilgiler serisi, farklı uzunlukta sohbetlere ev sahipliği yapıyor.
Yarım saatten 3-4 dakikaya kadar sohbet şeklinde devam eden bu podcastlerde psikolojiden felsefeye, belgeselden sinema dünyasına, kişisel gelişimden kültürel konulara kadar birçok alanda bilgi edinebilirsiniz. Yarım saat ile 3-5 dakika aralığındaki bu podcastler, özellikle gündelik yaşam içerisinde kısa sürelerde vaktinizi en iyi şekilde değerlendirmenizi sağlayacak.
4.Hayatlar Hikayeler
Hayatlar Hikayeler, en iyi kişisel gelişim podcast’leri listemizin dördüncü basamağında yer alıyor. Sıla Yücesoy tarafından yapılan yayınlara ev sahipliği yapan Hayatlar Hikayeler, yeni kültürleri keşfetmeniz açısından son derece doğru bir tercih olacaktır. Hayatlar ve Hikayeler’de dünyanın farklı noktalarından katılımcıların hikayelerine yer veriliyor.
Üstelik Sıla Yücesoy’la Hayatlar ve Hikayeler podcast serisi, farklı meslek gruplarına da hitap ediyor. Dolayısıyla birçok farklı alanda üst düzeyde bilgi almak ve zamanınızı değerlendirmek adına en iyi kişisel gelişim podcast’leri arasında yer alan Hayatlar ve Hikayeler serisinden faydalanabilirsiniz.