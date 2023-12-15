Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem! Tek Bir Hamlede Kar Beyazı

Kış boyu kullanıldığından doğalgaz nedeniyle bazı kaloriferlerde sararmalar medyana gelir. Bu görüntü bir süre sonra asla geçmez ancak tek bir hamlede bu görüntüden kurtulabilirsiniz. Peki sararan kaloriferler nasıl temizlenir?

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Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem! Tek Bir Hamlede Kar Beyazı - Resim: 1

Kaloriferler sürekli kullanıldıkları için sararırlar. Aynı zamanda kötü kokuya neden olan bu durumlardan hızla kurtulmak için en hızlı yöntemi sizler için derledik. 

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Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem! Tek Bir Hamlede Kar Beyazı - Resim: 2

Kaloriferlerdeki sararmış lekeleri çıkarmak için tek bir malzeme kullanabilirsiniz. 

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Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem! Tek Bir Hamlede Kar Beyazı - Resim: 3

Sirke kalorifer üzerindeki lekeleri hızla çıkartır. 

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Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem! Tek Bir Hamlede Kar Beyazı - Resim: 4

Islak bir bezin üzerine elma sirkesi dökün ve sıkın. Kaloriferleri silin bu aynı zamanda ortamdaki kokuyu da değiştirir. 

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