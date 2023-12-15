Sararmış Kaloriferleri Yenileyen Yöntem! Tek Bir Hamlede Kar Beyazı
Kış boyu kullanıldığından doğalgaz nedeniyle bazı kaloriferlerde sararmalar medyana gelir. Bu görüntü bir süre sonra asla geçmez ancak tek bir hamlede bu görüntüden kurtulabilirsiniz. Peki sararan kaloriferler nasıl temizlenir?
Kaloriferler sürekli kullanıldıkları için sararırlar. Aynı zamanda kötü kokuya neden olan bu durumlardan hızla kurtulmak için en hızlı yöntemi sizler için derledik.
Kaloriferlerdeki sararmış lekeleri çıkarmak için tek bir malzeme kullanabilirsiniz.
Sirke kalorifer üzerindeki lekeleri hızla çıkartır.
Islak bir bezin üzerine elma sirkesi dökün ve sıkın. Kaloriferleri silin bu aynı zamanda ortamdaki kokuyu da değiştirir.