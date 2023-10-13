Sebzeleri Pişirme Sürelerini Sakın Geçmeyin! İşte Patatesi Zehre Çeviren Yöntem
Yemekleri pişirme süresi oldukça önemli! Süreler aşıldığında sebzelerin besin değeri kaybolur ya da tam bir zehre dönüşürler. Bunun tam aksi süresi tamamlanmadığında da yine zararlı hale gelir. Peki sebzeler ne kadar sürede pişirilmeli?
Editör: Fatimatüzzehra Maslak
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Doğadaki en vitamin deposu dolu olan sebzelerin pişirilmesi oldukça önemlidir. Zamanında pişirilmediğinde ya da zamanında önce pişimi tamamlandığında da sebzeler faydasız olur. Sebzelerin vitaminlerini kaybetmemeleri için mutlaka bu sürelerde pişirin.
İste Sebzeleri Pişirme Süreleri
Kenevir
Eğer keneviri buharda pişirirseniz yaklaşık 8-11 dakikada bunu yapmalısınız. Ancak ocakta kızartmasını yapacaksanız 7-8 dakikayı geçmesin lif değeri kaybolur. Fırında ise ortalama 25-30 dakikada yapınız.
Mantar
Buhar ya da ocakta pişirecekseniz 4-5 dakikada yapmanız yeterli ancak fırın için 25-30 dakika da pişirmelisiniz.
Kabak
Kabağın ocakta ve buharda pişme hızı 6-7 dakika yeterlidir. Ancak Fırın için kabakların 25 dakikaya ihtiyacı var.